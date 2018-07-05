Задействованные при строительстве железнодорожной части Керченского моста работники опубликовали видео, на котором хорошо различим пролет, упавший в Керченский пролив.

При этом сами работники за кадром активно обсуждают перспективы устранения последствий ЧП, сообщает Крыминформ.

"400-тонный кран ведь 200 тонн не возьмет? – Возьмет… – Хорошо хоть вся не завалилась. Он вверх тормашками лежит, получается, да?" – говорят они между собой.

При этом на видео, снятом из автомобиля, видно лежащий в море пролет, который не ушел полностью под воду.

Напомним, сегодня пролет строящейся железнодорожной части ерченского моста рухнул в воду при монтаже конструкций.

По предварительной информации, инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал. Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена.