План т.н."дедолларизации" российской экономики подготовлен и внесен в правительство. Документ содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, в частности - ускоренный возврат НДС.

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

"В случае использования в расчетах рубля, мы договорились - для экспортеров ускоренный возврат по НДС. Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты", - отметил Силуанов.

Ранее глава Минфина подчеркивал, что план дедолларизации экономики РФ не касается валюты на депозитах в российских банках. В августе Силуанов заявлял, что доллар США становится рисковым инструментом для расчетов. В частности, он не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.

Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ уже внесли на рассмотрение правительства свои предложения по плану дедолларизации экономики, сообщал накануне министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более эффективными.

Как отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев, либерализация валютного контроля и дедолларизация балансов банков ускорит переход РФ на расчеты в нацвалюте. Он пояснял, что Москва рассматривает переход на расчеты в нацвалютах в ответ на возможный запрет Вашингтона на сделки в долларах для российских госбанков.