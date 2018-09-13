Железнодорожный пролет Керченского моста обрушился при монтаже / Фото
|12:38 04.10.2018
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|Крым
Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста рухнул в воду при монтаже конструкций.
Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе оператора транспортного перехода – ФКУ "Упрдор Тамань".
"На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", – говорится в сообщении.
Предполагается, что инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал. «Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. Само пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", – сообщили в ФКУ "Упрдор «Тамань".
В настоящее время на участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют его причины. Строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.
Отмечается, чештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года – к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме. Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
Фото из группы «Керченский мост» ВКонтакте
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