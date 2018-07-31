Экс-губернатор Петербурга займется судостроением в оккупированном Крыму

14:30 04.10.2018 0 комментариев Крым

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко прокомментировал свою отставку. Он сказал, что планирует и дальше "работать на благо отечества", занимаясь судостроением.  

Полтавченко возглавит Объединенную судостроительную корпорацию, в ведении которой находятся основные проекты России, в том числе в оккупированном Крыму, сообщают Примечания.

Вчера, 3 сентября, президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Вместо него на должность врио губернатора Санкт-Петербурга, по информации «Коммерсанта», будет назначен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

На вопрос о том, будет ли он заниматься постройкой нового парусника для "Алых парусов", которую сам и инициировал, Полтавченко ответил: "Займусь и этим".

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с Nation News прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина освободить Георгия Полтавченко от должности губернатора Санкт-Петербурга и назначить его на пост главы Объединенной судостроительной корпорации.

"ОСК – это крупнейший холдинг, крупнейший кластер нашей страны, основные проекты России. Это и Севморпуть, и развитие Дальнего Востока, крупнейшие заводы в Петербурге, заводы в Крыму. Это вопрос стратегического развития страны – судостроение рассматривается как системообразующая часть промышленности, индустрии, ее трудно переоценить, назвать, что более важно. Это и современный инновационный блок развития, суда современного класса – вспомнить тот же проект ледокола "Лидер", который зовут ледоколом 21-го века. Одна эта задача, стоящая перед российским судостроением, это уже огромный блок", — рассказал Солонников.

Солонников напомнил, что Полтавченко возглавлял Санкт-Петербург, где судостроение является одним из ключевых видов промышленности. Положительный опыт уже бывшего губернатора поможет ему на новой должности. 

Как сообщалось ранее, еще один "Каракурт" с ракетами "Калибр": строят параллельно - на Ленинградском судостроительном заводе и в оккупированном Крыму



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