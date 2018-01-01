За сентябрь потребительские цены в Турции выросли в годовом исчислении на 24,52 процента. По данным социологов, с августа по сентябрь жизнь в стране подорожала на 6,3 процента.

В Турции наблюдается крупнейший всплеск инфляции за 15 лет, сообщает DW со ссылкой на Национальное статистическое ведомство.

С начала 2018 года турецкая лира потеряла почти 40 процентов стоимости по отношению к американскому доллару.

В борьбе с обвалом лиры и ростом инфляции Центральный банк Турции в сентябре повысил базовую учетную ставку на 6,25 пункта — до 24 процентов.

Министр финансов Турции Берат Албайрак обещал к 2021 году поэтапно снизить инфляцию до 6 процентов.

Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что причина падения курса национальной валюты является сугубо политической. По его словам, резкое падение курса турецкой лиры к доллару стало "попыткой экономического убийства" страны. По мнению главы Турции, процессы, которые сегодня переживает страна, не имеют ничего общего с экономическими кризисами 1994, 2001 и 2007 годов.