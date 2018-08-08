Круизный лайнер "Князь Владимир" выполняет завершающий в этом сезоне рейс, сейчас он находится порту Ялты.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков, сообщает РИА.

"Это последний, восьмой рейс единственного круизного лайнера в этом сезоне. Около 3 тыс пассажиров воспользовались уникальной возможностью пройти по маршруту Сочи — Новороссийск – Ялта – Севастополь — Сочи. Завтра ( 4 октября - ред. ) в 19:00 судно выйдет в Севастополь, откуда проследует в Сочи", — отметил Волков.

В следующем году первый круиз "Князя Владимира" планируется на 28 апреля, уточнил он.

Напомния, 25 сентября из-за ветра лайнер не смог зайти в порт Ялты.

А в августе "круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи.