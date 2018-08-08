"Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон

13:05 04.10.2018 0 комментариев Крым

Круизный лайнер "Князь Владимир" выполняет завершающий в этом сезоне рейс, сейчас он находится порту Ялты.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков, сообщает РИА

"Это последний, восьмой рейс единственного круизного лайнера в этом сезоне. Около 3 тыс пассажиров воспользовались уникальной возможностью пройти по маршруту Сочи — Новороссийск – Ялта – Севастополь — Сочи. Завтра (4 октября - ред.) в 19:00 судно выйдет в Севастополь, откуда проследует в Сочи", — отметил Волков.

В следующем году первый круиз "Князя Владимира" планируется на 28 апреля, уточнил он.

Напомния, 25 сентября из-за ветра лайнер не смог зайти в порт Ялты

А в августе "круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи.



Ещё на эту тему:

14:25 27.09.2018
І знову про "російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир" / Фото
16:52 07.09.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" опять "прославился" - теперь криминальным экипажем
17:27 22.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" перепрофилируется в поликлинику
21:55 20.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда"
19:19 10.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи
11:08 10.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки зашел в порт аннексированной Ялты едва не зацепив "Апельсин"
18:33 09.08.2018
У "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так
16:22 08.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки отправился в первый в этом году рейс в оккупированный Крым
14:07 08.08.2018
Оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа
13:03 06.08.2018
«Князь Владимир» снова не отправился в рейс - опять из-за технических неисправностей
16:25 02.08.2018
После устранения технических неисправностей теплоход «Князь Владимир» 5 августа рискнет снова выйти на линию
14:44 09.07.2018
Оккупанты рискнут запустить «круизное недоразумение» «Князь Владимир» в августе
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
Все новости страны
Грузия Грузия
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
07:27 04.10.2018
Молдова впервые утвердила военную стратегию
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
Все новости страны
Россия Россия
11:00 04.10.2018
"Газпром" судится в Стокгольме с польской PGNiG из-за цен на газ
08:32 04.10.2018
Скандальный закон о повышении пенсионного возраста, против которого протестовала вся РФ, подписан
18:18 03.10.2018
США готовы вести санкции против Индии из-за российских С-400
13:50 03.10.2018
Посилення військової присутності Росії в Чорному морі: чим відповість НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
Все новости страны
Турция Турция
14:05 04.10.2018
В Турции зафиксирован рекордный за последние 15 лет скачок инфляции
20:30 03.10.2018
В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
Все новости страны
Украина Украина
14:30 04.10.2018
Экс-губернатор Петербурга займется судостроением в оккупированном Крыму
13:30 04.10.2018
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео
13:05 04.10.2018
"Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон
12:38 04.10.2018
Железнодорожный пролет Керченского моста обрушился при монтаже / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс