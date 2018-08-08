"Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон
|13:05 04.10.2018
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|Крым
Круизный лайнер "Князь Владимир" выполняет завершающий в этом сезоне рейс, сейчас он находится порту Ялты.
Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков, сообщает РИА.
"Это последний, восьмой рейс единственного круизного лайнера в этом сезоне. Около 3 тыс пассажиров воспользовались уникальной возможностью пройти по маршруту Сочи — Новороссийск – Ялта – Севастополь — Сочи. Завтра (4 октября - ред.) в 19:00 судно выйдет в Севастополь, откуда проследует в Сочи", — отметил Волков.
В следующем году первый круиз "Князя Владимира" планируется на 28 апреля, уточнил он.
Напомния, 25 сентября из-за ветра лайнер не смог зайти в порт Ялты.
А в августе "круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи.
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