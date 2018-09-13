Фрегат Черноморского флота оккупантов "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в Средиземном море и осуществляет переход в Севастополь.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

"Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования – город-герой Севастополь. В настоящее время корабль осуществляют проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экипаж фрегата принимал участие в военно-морском параде в честь празднования Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. После парада фрегат принимал участие в учениях на морских полигонах Балтийского моря совместно с кораблями Балтийского и Северного флотов. Первое прибытие и заход корабля в Севастополь, а также его торжественная встреча командованием Черноморского флота планируется в конце недели.

Напомним, "Адмирал Макаров" построили и спустили на воду на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Он прошел все необходимые испытания, участвовал в Главном военно-морском параде 2018 года в Санкт-Петербурге. И теперь отправляется к месту службы.

"Адмирал Макаров" - сторожевой корабль, входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Его водоизмещение - 4 тысячи тонн. Экипаж 180 человек, из которых 18 офицеров и двадцать - морские пехотинцы.

Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", другими видами оружия.

Может нести на борту палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.