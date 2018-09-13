Морская авиация Черноморского флота РФ впервые отработала боевое применение на полигоне в Дагестане.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота оккупантов.

«В рамках планового учения экипажи самолётов Су-24МР, Су-24М и Су-30СМ выполнили взлет с аэродрома в Крыму и осуществили перелет в Республику Дагестан в район горного полигона «Аданак» для выполнения поставленных задач», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в районе выполнения задач летчики провели разведку, в ходе которой обнаружили "скопления бронетехники и личного состава условного противника".

Обнаруженные цели были атакованы фронтовыми бомбардировщиками Су-24М и многоцелевыми истребителями Су-30СМ, которые выполнили бомбометание и провели стрельбу неуправляемыми ракетами.

По данным пресс-службы, в учении участвовали экипажи шести самолетов из состава отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота.

Как сообщалось ранее, крымское побережье стало ареной «боевых действий» оккупанта.