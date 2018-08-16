Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ

12:30 04.10.2018 0 комментариев Армения

Президент Армении Армен Саркисян не подпишет скандальный законопроект, препятствующий проведению досрочных парламентским выборов.

Об этом сообщает издание АМИ.

"По некоторым сведениям, президент Армен Саркисян не планирует подписать нашумевший законопроект. Он назвал его "шагом назад" и собирается направить законопроект в Конституционный суд, который может рассматривать его конституционность в течение трех месяцев", - пишет газета. 

Источник сообщает, что об этом свидетельствует и информация, размещенная на сайте президента. 

"Президент обсудил сложившуюся ситуацию с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Ара Баблояном. К вопросу о законопроекте он вернется по возвращении в Ереван, организовав совещание с главами правительства и парламента. Президент советует быть сдержанными и терпеливыми по отношению друг к другу и уверен, что сложившаяся обстановка может и должна быть разрешена в рамках Конституции и закона", - сообщает издание.

Напомним, в столице Армении прошла массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов. Протест был вызван неожиданным решением парламента внести изменения в законодательство, что может отложить проведение выборов.



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