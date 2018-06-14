После запуска фур по Керченскому мосту в оккупированном Крыму подорожал бензин

11:15 04.10.2018 0 комментариев Крым

После открытия движения грузовиков по Керченскому мосту в аннексированном Крыму продолжает дорожать бензин. 

Так, по сравнению с ценами от 18 сентября, цена бензина АИ-92 на некоторых АЗС оккупированного Крыма увеличилась на 70 копеек за литр, АИ-95 подорожал на 60 копеек, а дизтопливо – на 80 копеек.

Напомним, что транспортировка топлива автоцистернами относится к категории опасных грузов, поэтому движение бензовозов по мосту, соединящему оккупированный Крым с материковой Россией, запрещено.

Автомобильное топливо по-прежнему доставляются в Крым паромами через Керченскую паромную переправу.

Как сообщалось ранее, запуск фур по Керченском мосту не сделает товары в магазинах аннексированного полуострова дешевле. Более того - российская продукция не подешевеет здесь даже после открытия железнодорожной части моста.

 



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