После открытия движения грузовиков по Керченскому мосту в аннексированном Крыму продолжает дорожать бензин.

Так, по сравнению с ценами от 18 сентября, цена бензина АИ-92 на некоторых АЗС оккупированного Крыма увеличилась на 70 копеек за литр, АИ-95 подорожал на 60 копеек, а дизтопливо – на 80 копеек.

Напомним, что транспортировка топлива автоцистернами относится к категории опасных грузов, поэтому движение бензовозов по мосту, соединящему оккупированный Крым с материковой Россией, запрещено.

Автомобильное топливо по-прежнему доставляются в Крым паромами через Керченскую паромную переправу.

Как сообщалось ранее, запуск фур по Керченском мосту не сделает товары в магазинах аннексированного полуострова дешевле. Более того - российская продукция не подешевеет здесь даже после открытия железнодорожной части моста.