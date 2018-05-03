"Газпром", который отказался обжаловать решение по "Нафтогазу", обжаловал в шведском суде промежуточное решение арбитража по спору с польской государственной газовой компанией PGNiG.

Об этом сообщила пресс-служба польской компании, сообщает ZN,UA.

Отмечается, что в июне Арбитражный трибунал в Стокгольме вынес частичное решение по иску польской PGNiG о пересмотре цены поставок газа по контракту от 1996 года.

Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал - Европа. В связи с этим PGNiG ожидает снижения цены контракта до уровня рыночных цен на более позднем этапе арбитражного производства.

ООО "Газпром экспорт" подтвердило, что 29 июня получило промежуточное решение арбитражного трибунала в отношении контракта на поставку газа компании PGNiG.

"Право любой из сторон потребовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке изначально предусмотрено контрактом. Трибунал подтвердил наличие у PGNiG такого права, однако не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа - это цены на хабах", - заявляет российская сторона.

Этот контракт был подписан в 1996 году, он предусматривал поставку около 10 млрд кубических метров газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд кубических метров в год. Договор действует до 2022 года.

В 2014 году PGNiG потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув консенсуса в процессе переговоров, в мае 2015 года она передала спор для решения в Стокгольмский арбитраж.

1 февраля 2016 года польская газовая компания PGNiG подала иск против ОАО "Газпром" и OOO "Газпром Экспорт" в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Российский газовый монополист Газпром рухнул с первой на 17-ю строчку в рейтинге мировых энергетических гигантов по версии S&P Global Platts 2018. Лидерство вновь вернула себе американская ExxonMobil.