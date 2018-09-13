Оккупанты озвучили "план модернизации" завода Крымский титан
|10:35 04.10.2018
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|Крым
Разработан план мероприятий по ликвидации экологического ущерба на севере оккупированного Крыма и модернизации "Крымского титана" — филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии оккупированного Крыма, пишет РИА.
Документ предусматривает строительство установки нейтрализации кислотных стоков для исключения их сброса в кислотонакопитель.
"Строительство станции нейтрализации позволит снизить нагрузку на окружающую природную среду до минимума за счет исключения сбросов кислых стоков производства диоксида титана в кислотонакопитель и нейтрализации его содержимого с применением природного известняка", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, план предполагает реконструкцию газоочистных установок печей прокаливания титанового производства и системы химводоочистки предприятия, проведение инвентаризации от неорганизованного источника выбросов – кислотонакопителя, создание его "гидрозатвора".
Также будет организован контроль за состоянием окружающей среды в зоне влияния "Крымского титана".
План направлен на согласование в Минприроды РФ и Минпромторг России.
Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Главный специалист ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» Роман Пензин назвал кислотонакопитель завода Крымский титан "кладезем сокровищ".
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