Оккупированный Крым сохраняет статус региона, получающего самые большие дотации от федерального центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма, которую получит регион на бюджетную обеспеченность – 20,4 миллиардов рублей, пишет «РБК» со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.

В список дотационных субъектов включен и аннексированный Севастополь – городу направят 2,9 миллиарда рублей.

Кроме того, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, оккупированные Крым и Севастополь попали в перечень регионов, с самым большим приростом по объему дотаций в 2019 году. По аннексированному Севастополю этот показатель составил 11,8%.

Другими крупнейшими получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году станут Дагестан, Якутия, Камчатский край, Чечня и Алтайский край.

Напомним: Из-за санкций Россия хочет "засекретить" инвесторов в оккупированный Крым.