Оккупированный Крым сохраняет статус региона, получающего самые большие дотации
|10:09 04.10.2018
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|Крым
Оккупированный Крым сохраняет статус региона, получающего самые большие дотации от федерального центра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма, которую получит регион на бюджетную обеспеченность – 20,4 миллиардов рублей, пишет «РБК» со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.
В список дотационных субъектов включен и аннексированный Севастополь – городу направят 2,9 миллиарда рублей.
Кроме того, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, оккупированные Крым и Севастополь попали в перечень регионов, с самым большим приростом по объему дотаций в 2019 году. По аннексированному Севастополю этот показатель составил 11,8%.
Другими крупнейшими получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году станут Дагестан, Якутия, Камчатский край, Чечня и Алтайский край.
Напомним: Из-за санкций Россия хочет "засекретить" инвесторов в оккупированный Крым.
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