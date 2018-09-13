Отделению пенсионного фонда России в оккупированном Севастополе понадобилось новое здание, объявление об этом размещено на сайте госзакупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о торопливости покупателя можно судить по тому, что на подачу заявок отведено всего две недели, срок заканчивается 12 октября.

Напомним, на последних акциях, охвативших страну, демонстранты, в частности, с возмущением говорят о непомерной роскоши дворцов, в которых располагаются отделения фонда. Тем не менее, источником финансирования севастопольской закупки являются средства самого Фонда, которых, по уверениям власти, так не хватает стране.

В аннексированном Севастополе на новое здание Пенсионный фонд РФ готов потратить 199 млн 870 тыс руб.

В техническом задании, входящем в конкурсную документацию, говорится, что новое здание должно быть отдельно стоящим и иметь не менее 2000 м² и не более 2100 м², от 2 до 5 этажей и располагаться в радиусе не более пяти километров от здания т. н. «правительства» Севастополя (ул.Ленина, д.2). Сейчас здание пенсионного фонда находится на улице Николая Музыки, тоже, примерно, в часе ходьбы от кабинета «губернатора».

Другие требования к приобретаемому зданию достаточно тривиальны: два входа, не менее двух санузлов, отделанных плиткой, на каждом этаже, высота кабинетов для работы сотрудников не менее 2,5 м и не более 4,2 м. «Помещения для обслуживаемых лиц» будут там достаточно компактными, но площадью не менее 150 м².

В соцсетях севастопольцы живо обсуждают предстоящую покупку. Одни констатируют: «Будет не просто здание, а дворец. Это, видимо, чтобы пенсионеры знали, что деньги в стране есть. Правда, не на их пенсии». Другие иронизируют: «Это просто вложение с целью получения прибыли, для дальнейшего увеличения пенсий». Третьи – цитируют: «Денег нет, но вы здесь держитесь...Хорошего вам настроения!». Кто-то полагает, что и здание уже присмотрено: «есть такое здание, даже два... на Хрусталке».