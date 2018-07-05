НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
|09:24 04.10.2018
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|Грузия
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России, которая наращивает военное присутствие в Черноморском регионе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения заседания Комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе, передает Европейская правда.
"Мы обеспокоены наращиванием российского военного присутствия в Черноморском регионе. Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии", - сказал Столтенберг.
Он также призвал Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы из этих регионов Грузии.
"Мы работаем вместе теснее, чем когда-либо прежде: готовим пограничников, усиливаем сотрудничество военно-морских сил Грузии и НАТО и Объединенного центра морских операций Грузии и Морского командования НАТО", - добавил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО.
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