НАТО продолжит помогать Украине в укреплении киберзащиты
|08:57 04.10.2018
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|Украина
Североатлантический альянс предоставляет Украине практическую помощь в укреплении киберзащиты и продолжит делать это, в том числе через трастовые фонды.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, сообщает Украинская правда.
"НАТО уже помогает Украине в укреплении кибербезопасности и кибервозможностей. Мы делаем это через трастовые фонды, у нас есть трастовый фонд по киберзащите, предоставляя средства и поддержку по внедрению кибербезопасности. Мы также помогаем в защите сетей и инфраструктуры", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из механизмов помощи в преодолении инцидентов или попыток вмешательства или взлома киберсетей.
"И я обещал президенту Порошенко на саммите в июле, что союзники НАТО продолжат свою поддержку, и один из фондов связан как раз с киберзащитой", - отметил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО усилит свою кибероборону, подключая национальные наступательные кибернетические возможности стран-членов.
Напомним: В НАТО внимательно следят за действиями России в Азовском море и считают их очередным нарушением РФ в отношении Украины.
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