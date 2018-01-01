Скандальный закон о повышении пенсионного возраста, против которого протестовала вся РФ, подписан
|08:32 04.10.2018
|0 комментариев
|Россия
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНИАН.
Как сообщалось, Госдума РФ 27 сентября приняла закон о повышении пенсионного возраста в России.
Согласно закону, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.
Законом предусмотрено, что пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года.
В России также появится новая категория граждан - лица предпенсионного возраста: женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины - 60 лет.
В тоже время, ранний возраст выхода на пенсию сохраняется для силовиков и ряда льготников. Следует напомнить, что еще несколько лет назад Путин неоднократно заявлял, что пенсионный возраст в России повышать не будут.
Ещё на эту тему:
Более половины россиян заявили о готовности протестовать из-за пенсий если найдутся организаторы
Накопительные пенсии россиян не «разморозят» до 2020 года
Пенсионные накопления россиян снова заморозят
Пенсионер попросил у Путина гроб
В России будут сокращаться пенсии
Россия вошла в ТОП-5 худших стран для пенсионеров
СМИ: Пенсионную реформу в РФ заморозили до выборов президента
Российские пенсии могут сократиться на треть
"Если бы не дети, с голоду бы подохла": пенсионеры из разных городов России о пенсиях / Видео
Правительство России решило повысить пенсионный возраст