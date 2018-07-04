Экс-заммэра Одессы не видит своей вины в трагическом пожаре в детском лагере "Виктория"

08:14 04.10.2018 0 комментариев Одесса

Экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько не признает свою виновность в служебной халатности в деле о пожаре в спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория», в котором в сентябре 2017 года погибли трое детей.

Как передает корреспондент УНИАН, 3 октября, в Приморском районном суде представитель прокуратуры зачитал обвинительный акт.

В частности, следствие установило, что, будучи заместителем мэра Одессы Цвиринько отвечала за гуманитарную сферу, и должна была контролировать обеспечение пожарной безопасности, в частности, в «Виктории».

При этом, как считает следствие, Цвиринько ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, что привело к тяжелым последствиям.

 Также подан иск о возмещение ущерба в интересах Одесского городского совета на 7,5 млн грн.

Кроме того, иски о возмещении материального и морального ущерба подали потерпевшие: представители семей погибших девочек - Кулинич (более 3 млн грн) и Арпентий (400 тыс. грн).

В ходе заседания Цвиринько заявила, что сути обвинений не понимает и с исковыми заявлениями не согласна, так как считает себя невиновной.

«Совсем непонятно, каким образом мои действия на должности заместителя городского головы могли привести к таким последствиям», - сказала Цвиринько, заявив, что следственные действия с ней не проводились.

Также во время заседания стало известно, что в ходе судебного расследования будут опрошены в суде глава департамента образования горсовета Елена Буйневич, начальник управления капитального строительства горсовета Борис Панов и т. д.

Следующее заседание запланировано на 22 ноября.

Как сообщалось, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. 

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

2 июля 2018 года адвокат 37 потерпевших семей в суде подал ходатайство о взыскании с Одесского горсовета в качестве морального ущерба 3,9 млн грн.

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт.

В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн. В конце июля суд объединил дела Ланиной и Саркисяна.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией лагеря «Виктория».



Ещё на эту тему:

09:46 15.08.2018
В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО экс-директор лагеря «Виктория»
19:30 26.07.2018
У таборі «Вікторія», де внаслідок пожежі загинуло троє дітей, знайшли рештки кісток
19:36 23.07.2018
Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
10:44 04.07.2018
Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
16:45 30.05.2018
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
21:15 04.05.2018
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
18:35 05.04.2018
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
08:32 27.03.2018
За следствие по делу о пожаре в детском лагере «Виктория» взялась СБУ
20:31 02.02.2018
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
15:52 25.01.2018
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря «Виктория» в СИЗО
15:17 19.10.2017
В Ялте 50 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
08:02 18.09.2017
В сгоревшем в Одессе лагере, где погибли дети, в прошлом году распилили 11 млн на пожарной сигнализации
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
Все новости страны
Грузия Грузия
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
07:27 04.10.2018
Молдова впервые утвердила военную стратегию
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
Все новости страны
Россия Россия
11:00 04.10.2018
"Газпром" судится в Стокгольме с польской PGNiG из-за цен на газ
08:32 04.10.2018
Скандальный закон о повышении пенсионного возраста, против которого протестовала вся РФ, подписан
18:18 03.10.2018
США готовы вести санкции против Индии из-за российских С-400
13:50 03.10.2018
Посилення військової присутності Росії в Чорному морі: чим відповість НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
Все новости страны
Турция Турция
14:05 04.10.2018
В Турции зафиксирован рекордный за последние 15 лет скачок инфляции
20:30 03.10.2018
В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
Все новости страны
Украина Украина
14:30 04.10.2018
Экс-губернатор Петербурга займется судостроением в оккупированном Крыму
13:30 04.10.2018
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео
13:05 04.10.2018
"Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон
12:38 04.10.2018
Железнодорожный пролет Керченского моста обрушился при монтаже / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс