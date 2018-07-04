Экс-заммэра Одессы не видит своей вины в трагическом пожаре в детском лагере "Виктория"
|08:14 04.10.2018
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|Одесса
Экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько не признает свою виновность в служебной халатности в деле о пожаре в спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория», в котором в сентябре 2017 года погибли трое детей.
Как передает корреспондент УНИАН, 3 октября, в Приморском районном суде представитель прокуратуры зачитал обвинительный акт.
В частности, следствие установило, что, будучи заместителем мэра Одессы Цвиринько отвечала за гуманитарную сферу, и должна была контролировать обеспечение пожарной безопасности, в частности, в «Виктории».
При этом, как считает следствие, Цвиринько ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, что привело к тяжелым последствиям.
Также подан иск о возмещение ущерба в интересах Одесского городского совета на 7,5 млн грн.
Кроме того, иски о возмещении материального и морального ущерба подали потерпевшие: представители семей погибших девочек - Кулинич (более 3 млн грн) и Арпентий (400 тыс. грн).
В ходе заседания Цвиринько заявила, что сути обвинений не понимает и с исковыми заявлениями не согласна, так как считает себя невиновной.
«Совсем непонятно, каким образом мои действия на должности заместителя городского головы могли привести к таким последствиям», - сказала Цвиринько, заявив, что следственные действия с ней не проводились.
Также во время заседания стало известно, что в ходе судебного расследования будут опрошены в суде глава департамента образования горсовета Елена Буйневич, начальник управления капитального строительства горсовета Борис Панов и т. д.
Следующее заседание запланировано на 22 ноября.
Как сообщалось, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.
24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.
Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
2 июля 2018 года адвокат 37 потерпевших семей в суде подал ходатайство о взыскании с Одесского горсовета в качестве морального ущерба 3,9 млн грн.
В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт.
В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн. В конце июля суд объединил дела Ланиной и Саркисяна.
В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией лагеря «Виктория».
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