Российские врачи отказываются от посещения политзаключенного Балуха

07:47 04.10.2018 0 комментариев Крым

У осужденного оккупационным судом в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста принимает минимальный набор пищи, есть подозрение на язву или панкреатит.

Об этом сообщил адвокат Балуха Дмитрий Динзе, передает УНИАН.

 «Состояние здоровья Балуха, конечно, плохое. У него есть проблемы с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения на язву либо панкреатит», – рассказал Динзе.

По его словам, в настоящее время защита Балуха старается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинского активиста. Однако российские врачи отказываются от посещения Балуха, который находится в СИЗО.

«Фактически, мы сможем полноценно его обследовать только, когда он поступит в колонию. Потому что как осужденное лицо он будет иметь право на полный спектр медицинского обслуживания», – добавил Динзе.

Напомним: "Верховный суд" оккупированного Крыма "смягчил" на месяц приговор политзаключенному Балуху.



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