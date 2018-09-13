У осужденного оккупационным судом в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста принимает минимальный набор пищи, есть подозрение на язву или панкреатит.

Об этом сообщил адвокат Балуха Дмитрий Динзе, передает УНИАН.

«Состояние здоровья Балуха, конечно, плохое. У него есть проблемы с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения на язву либо панкреатит», – рассказал Динзе.

По его словам, в настоящее время защита Балуха старается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинского активиста. Однако российские врачи отказываются от посещения Балуха, который находится в СИЗО.

«Фактически, мы сможем полноценно его обследовать только, когда он поступит в колонию. Потому что как осужденное лицо он будет иметь право на полный спектр медицинского обслуживания», – добавил Динзе.



Напомним: "Верховный суд" оккупированного Крыма "смягчил" на месяц приговор политзаключенному Балуху.