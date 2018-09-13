Российские врачи отказываются от посещения политзаключенного Балуха
|07:47 04.10.2018
|0 комментариев
|Крым
У осужденного оккупационным судом в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста принимает минимальный набор пищи, есть подозрение на язву или панкреатит.
Об этом сообщил адвокат Балуха Дмитрий Динзе, передает УНИАН.
«Состояние здоровья Балуха, конечно, плохое. У него есть проблемы с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения на язву либо панкреатит», – рассказал Динзе.
По его словам, в настоящее время защита Балуха старается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинского активиста. Однако российские врачи отказываются от посещения Балуха, который находится в СИЗО.
«Фактически, мы сможем полноценно его обследовать только, когда он поступит в колонию. Потому что как осужденное лицо он будет иметь право на полный спектр медицинского обслуживания», – добавил Динзе.
Напомним: "Верховный суд" оккупированного Крыма "смягчил" на месяц приговор политзаключенному Балуху.
Ещё на эту тему:
Журналист Семена сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении в июле 2019 года
Оккупанты не выпускают журналиста Семену на лечение в Киев
Группа Европейской народной партии в Европейском парламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова
Политзаключенные и пленные не могут получить более $3 млн на правовую помощь из-за Минфина
Госдепартамент раскритиковал возможность обмена Сенцова на россиян
РФ ждет реакции США на появление информации о возможном обмене Сенцова на осужденных в США россиян
Украина заявила об отсутствии положительной информации по освобождению удерживаемых в РФ украинцев
Москва «не в курсе» инициативы обменять Сенцова на граждан России: Бута, Ярошенко и Бутину
"Стабильный": Консилиум российских врачей оценил здоровье политзаключенного Сенцова