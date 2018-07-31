Молдова впервые утвердила военную стратегию
|07:27 04.10.2018
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|Молдова
Военная стратегия на 2018-2022 годы и План действий по ее реализации были утверждены на заседании правительства Молдовы.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
"Разработка и утверждение военной стратегии полностью соответствует программе деятельности правительства и отдельно утвержденному Индивидуальному плану действий по укреплению обороноспособности государства", - отметил в этой связи министр обороны Молдовы Еуджен Стурза.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что военная стратегия, которая была разработана впервые со времен провозглашения независимости Молдовы, направлена на поддержку действий, способных противостоять современным вызовам национальной безопасности.
Документ был разработан Министерством обороны при участии представителей МВД и при поддержке международных экспертов в рамках Инициативы консолидации обороноспособности (Defence Capacity Building Initiative — DCBI).
Напомним: Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам.
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