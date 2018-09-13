На Херсонщине не нашли разрушений в дамбе крымского “Титана”
|07:07 04.10.2018
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|Крым
Проверка дамбы кислотонакопителя "Крымского титана" в Херсонской области не обнаружила разрушений.
Об этом свидетельствует документ, который представила изданию "Крым.Реаліі"Государственная экологическая инспекция Украины, передает Укринформ.
"Государственная экологическая инспекция Украины утверждает, что была проведена проверка дамбы, которая отделяет кислотонакопитель завода "Крымский титан" от озера Сиваш и расположена со стороны Херсонской области", - говорится в сообщении издания.
В ответе ведомства на запрос отмечается, что разрушений на дамбе не было обнаружено.
"По результатам визуального обследования указанной ограждающей дамбы на расстоянии 300-400 метров, комиссией установлено, что дамба в исправном состоянии", - говорится в документе.
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