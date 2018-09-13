Во время похода ВМС Украины из Одессы в Азовское море украинские корабли шли в боевой готовности
|18:44 03.10.2018
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|Крым
Во время похода Военно-морских сил Украины из Одессы в Азовское море все оружие было заряжено, а команды были готовы к возможному боевому столкновению.
Об этом сообщил командир похода ВМС из Одессы в Азовское море, капитан 1-го ранга Дмитрий Коваленко в интервью Укринформу.
"Боевые группы, пулеметы, все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на виду - чтобы россияне видели. Все другие, тоже полностью экипированы, были готовы в любую минуту выбежать", - рассказал Коваленко.
Командир также подчеркнул, что на кораблях были предварительно растянуты маскировочные сетки, а также разложены пожарные рукава - на случай, если бы россияне попробовали захватить корабль без стрельбы.
"Маскировочными сетками затянулись, чтобы движения скрыть, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они же могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять. Ну, я бы на них посмотрел, если бы они попробовали. Все-таки, восемь килограммов струя воды. Человека легко смыть с борта", - сказал он.
Напомним: При поддержке украинских патриотов военное присутствие Украины в Азовском море будет усилено.
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