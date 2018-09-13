В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ
|20:57 03.10.2018
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|Крым
В НАТО внимательно следят за действиями России в Азовском море и считают их очередным нарушением РФ в отношении Украины.
Об этом заявил представитель НАТО в разговоре с журналистами в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
"Я считаю, что есть большие проблемы в свободной навигации по Азовскому морю из-за незаконного строительства Керченского моста, а все союзники считают его незаконным, это серьезная проблема", - сказал он.
Дипломат отметил, что эта проблема является продолжением ряда других серьезных нарушений со стороны РФ в аннексированном Крыму.
"Например, ситуация с правами человека в Крыму. Это незаконная оккупация, но даже на оккупированных территориях в соответствии с международными нормами устанавливается ответственность. И четко видно, что Россия не несет такую ответственность", - отметил он.
Детально о кризисе в Азовском море можно узнать из материала BSNews "Хронологія кризи в Азовському морі: головні висновки ділових зустрічей з партнерами у Берліні - Клименко".
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