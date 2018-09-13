В НАТО внимательно следят за действиями России в Азовском море и считают их очередным нарушением РФ в отношении Украины.

Об этом заявил представитель НАТО в разговоре с журналистами в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Я считаю, что есть большие проблемы в свободной навигации по Азовскому морю из-за незаконного строительства Керченского моста, а все союзники считают его незаконным, это серьезная проблема", - сказал он.

Дипломат отметил, что эта проблема является продолжением ряда других серьезных нарушений со стороны РФ в аннексированном Крыму.

"Например, ситуация с правами человека в Крыму. Это незаконная оккупация, но даже на оккупированных территориях в соответствии с международными нормами устанавливается ответственность. И четко видно, что Россия не несет такую ответственность", - отметил он.

Детально о кризисе в Азовском море можно узнать из материала BSNews "Хронологія кризи в Азовському морі: головні висновки ділових зустрічей з партнерами у Берліні - Клименко".