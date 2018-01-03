В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
|20:30 03.10.2018
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|Турция
В Турции обвал национальной валюты - лиры вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет.
В сентябре потребительские цены в Турции выросли в годовом исчислении на 24,52 процента, сообщило статистическое ведомство страны в среду, 3 октября. Только с августа по сентябрь жизни в Турции подорожала на 6,3 процента - значительно больше, чем предсказывали аналитики, передает Deutsche Welle.
С начала года турецкая лира потеряла почти 40 процентов стоимости по отношению к доллару США. Это, в числе прочего, вызвано взаимными санкциями, введенными США и Турцией в конфликте вокруг ареста в Турции американского пастора. Кроме того, инвесторы критикуют как недостаточную денежно-кредитную политику, проводимую президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В борьбе с обвалом лиры и ростом инфляции Центральный банк Турции в сентябре повысил базовую учетную ставку на 6,25 пункта до 24 процентов. Министр финансов Турции Берат Албайрак заверил, что самое худшее уже позади. Он обещал к 2021 году поэтапно снизить инфляцию до 6 процентов. На будущей неделе он намерен представить детальные планы достижения этой цели.
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