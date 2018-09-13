Продукция корпорации Roshen, оказавшейся в оккупированном Крыму, не пригодна к употреблению

20:57 03.10.2018 0 комментариев Крым

Кондитерская корпорация Roshen предупреждает граждан Украины в оккупированном Крыму об истечении срока годности ее продукции, которая может оказаться в продаже на аннексированном полуострове.

"Обращаемся к украинцам, проживающим в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился, по меньшей мере, в начале 2018 года, соответственно, она может быть опасна для здоровья", - говорится в открытом письме, размещенном на сайте корпорации в среду, 3 октября, передает Интерфакс Украина.

В сообщении отмечается, что последняя продукция корпорации Roshen на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года.

"С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками", - говорится в письме.

В открытом письме также напоминается, что для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт с 2013 года.

"Мы понимаем, что при подготовке сюжетов, касающихся Roshen, некоторые украинские СМИ могут намеренно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября. Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", - говорится в письме.

Напомним, в оккупированном Крыму, на магазинных полках Симферополя, местные жители обнаружили продукцию липецкой фабрики компании "Roshen"



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