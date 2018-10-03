Чудеса оккупационной статистики: в Анталью россиян съездило более 4 миллионов вдвое больше, чем в Крым и Сочи, вместе взятые

20:03 03.10.2018 0 комментариев Крым

Более четырех миллионов российских туристов посетили Анталью за девять месяцев сезона 2018 года. Это самый большой показатель за все время путешествий соотечественников на турецкий курорт и другие города страны. 

О рекорде 3 октября сообщает Ассоциация туроператоров России, передает Фонтанка.Ру.

Сезон еще не завершен, однако показатели уже превысили данные как за прошлый год, так и за все время.

По данным анталийской администрации, с января по сентябрь 2018 года в город приехали 11,1 млн туристов, большая часть из них – из России. Это абсолютный рекорд для Турции как по общему количеству приезжих, так и по данным для конкретной страны. Более 4 миллионов наших соотечественников за сезон в Анталью никогда не приезжали, сообщает Ассоциация.

Рекорд это и для российского рынка, в прошлом году показатель остановился на отметке в 3,8 млн туристов. 

На втором месте по количеству отдыхающих в Турции – Германия. Оттуда на курорты приехали 1,8 млн человек. Третье место занимает Украина (646 тысяч). 

Что касается иных предпочтений россиян, то второе по популярности место в этом сезоне заняли отечественные курорты в Крыму и Краснодарском крае. За лето и сентябрь этого года там побывали 2,5 млн туристов. По сравнению с прошлым годом, показатель 2018-го почти не изменился.

В то же время глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированном полуострове с начала года отдохнуло более 6 млн человек, сообщил Крыминформ

По его словам, несмотря на ограничения и блокаду со стороны "властей сопредельного государства", около миллиона человек, приехали с Украины – 16% от общего турпотока. Это на 17% больше, чем за весь прошлый год. Для этого времени года рекордной остается загрузка средств размещения. Саки загружены на 81%, Феодосия – на 51%, Большая Алушта – 48%, Большая Ялта – 47%.



Ещё на эту тему:

18:14 06.06.2018
Анталью с начала года посетили свыше миллиона туристов из РФ
09:37 08.05.2018
В турецкую Анталью приехало рекордное число туристов из России
11:05 16.04.2018
Турция ждёт на 20% больше российских туристов в этом году, чем в прошлом
08:42 03.04.2018
Половина пакетных туров приходится на Турцию
08:45 30.03.2018
Ажиотаж российских туристов спровоцировал дефицит мест в турецких гостиницах
13:53 26.03.2018
Россияне отдали предпочтение турецким курортам
12:47 06.02.2018
Отдых в Турции для россиян в среднем подорожает на 15% в этом году
13:22 26.05.2017
Россияне выбирают Турцию, Грецию и Кипр для отдыха летом
08:49 30.03.2017
Восстанавливается российский сегмент туристического рынка Турции
11:13 01.03.2017
Туристы из РФ откроют сезон в Турции раньше обычного
09:55 03.02.2017
Турпоток из России в Турцию в 2016 году снизился в четыре раза
12:30 18.01.2017
Турция подкупает российских туристов дешевизной
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
Все новости страны
Грузия Грузия
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
Все новости страны
Россия Россия
18:18 03.10.2018
США готовы вести санкции против Индии из-за российских С-400
13:50 03.10.2018
Посилення військової присутності Росії в Чорному морі: чим відповість НАТО
13:03 03.10.2018
Еще один "Каракурт" с ракетами "Калибр": строят параллельно - в Ленинграде и в оккупированном Крыму / Фото
12:15 03.10.2018
Еще 125 млрд рублей вложил Газпром в строительство газопровода Турецкий поток / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
Все новости страны
Турция Турция
20:30 03.10.2018
В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:57 03.10.2018
Продукция корпорации Roshen, оказавшейся в оккупированном Крыму, не пригодна к употреблению
20:57 03.10.2018
В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ
20:03 03.10.2018
Чудеса оккупационной статистики: в Анталью россиян съездило более 4 миллионов вдвое больше, чем в Крым и Сочи, вместе взятые
19:36 03.10.2018
"Верховный суд" оккупированного Крыма смягчил на месяц приговор политзаключенному Балуху
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс