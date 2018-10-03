Чудеса оккупационной статистики: в Анталью россиян съездило более 4 миллионов вдвое больше, чем в Крым и Сочи, вместе взятые
|20:03 03.10.2018
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|Крым
Более четырех миллионов российских туристов посетили Анталью за девять месяцев сезона 2018 года. Это самый большой показатель за все время путешествий соотечественников на турецкий курорт и другие города страны.
О рекорде 3 октября сообщает Ассоциация туроператоров России, передает Фонтанка.Ру.
Сезон еще не завершен, однако показатели уже превысили данные как за прошлый год, так и за все время.
По данным анталийской администрации, с января по сентябрь 2018 года в город приехали 11,1 млн туристов, большая часть из них – из России. Это абсолютный рекорд для Турции как по общему количеству приезжих, так и по данным для конкретной страны. Более 4 миллионов наших соотечественников за сезон в Анталью никогда не приезжали, сообщает Ассоциация.
Рекорд это и для российского рынка, в прошлом году показатель остановился на отметке в 3,8 млн туристов.
На втором месте по количеству отдыхающих в Турции – Германия. Оттуда на курорты приехали 1,8 млн человек. Третье место занимает Украина (646 тысяч).
Что касается иных предпочтений россиян, то второе по популярности место в этом сезоне заняли отечественные курорты в Крыму и Краснодарском крае. За лето и сентябрь этого года там побывали 2,5 млн туристов. По сравнению с прошлым годом, показатель 2018-го почти не изменился.
В то же время глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированном полуострове с начала года отдохнуло более 6 млн человек, сообщил Крыминформ
По его словам, несмотря на ограничения и блокаду со стороны "властей сопредельного государства", около миллиона человек, приехали с Украины – 16% от общего турпотока. Это на 17% больше, чем за весь прошлый год. Для этого времени года рекордной остается загрузка средств размещения. Саки загружены на 81%, Феодосия – на 51%, Большая Алушта – 48%, Большая Ялта – 47%.
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