"Верховный суд" оккупированного Крыма смягчил на месяц приговор политзаключенному Балуху
|19:36 03.10.2018
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|Крым
Верховный суд оккупированного Крыма в среду, 3 октября, смягчил на месяц приговор гражданину Украины, крымскому фермеру Владимиру Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тысяч рублей штрафа.
Окончательный приговор: 4 года и 11 месяцев вынесла судья Елена Спасенова, передает Интерфакс.
Штраф оставили без изменений.
Политзаключенного Владимира Балухане привезли из СИЗО в Верховный суд оккупированного Крыма. Заседание проводилось в режиме видеоконференцсвязи, т.к. Балух не захотел участвовать в рассмотрении апелляции.
"Балух отказался выходить из камеры", - сказала секретарь судебного заседания.
Напомним, украинца Балуха задержали в декабре 2016 года по надуманному предлогу. В июле 2018 года он приговорен к длительному сроку по совокупности двух уголовных дел: о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК РФ) и о незаконном хранении оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1 УК).
Ранее в подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма решили не доставлять из Симферопольского СИЗО в зал судаукраинского политзаключенного Владимира Балуха, чтобы предотвратить его "эмоциональную реакцию".
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к вице-президенту МККК Жилю Карбоньеру с просьбой срочно поспособствовать визиту независимых медицинских работников к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, состояние которого после избиения в российской тюрьме очень тяжелое.
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