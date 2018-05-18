Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»

19:09 03.10.2018 0 комментариев Приднестровье

Представители Тирасполя и Москвы обсудили возобновление переговоров в формате «5+2».

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев встретился сегодня в Тирасполе с так называемым министром иностранных дел Приднестровья Виталием Игнатьевым.

Виталий Игнатьев пожаловался Губареву, что «есть определённые сложности некоторых договоренностей», передают «Новости Приднестровья», сообщает DESCHIDE.MD.

«Мы обратили внимание на то, что молдавская сторона пока не готова идти навстречу по уголовным делам. Непростой диалог ведётся по вопросам телекоммуникаций. Остаются нерешёнными вопросы межбанковского взаимодействия. Сохраняется проблема импорта топлива по северной ветке железной дороги», — заявил он.

В свою очередь Сергей Губарев заявил, что формат «5+2» — одна из немногих платформ, которая позволяет решать важные проблемы.

«Переговорный формат "5+2" – не та структура, чтобы важно надувать щеки и штамповать позитивные решения. Как показала практика предыдущих лет, это коллективный разум, когда общими усилиями, анализируя ситуацию, мы подсказываем сторонам пути решения той или иной проблемы. Маргинализировать роль этой единственной международно признанной площадки – контрпродуктивный путь», — сказал Губарев.

Виталий Игнатьев отметил, что в соответствии с соглашениями, переговоры в формате «5+2» должен проводиться минимум шесть раз в год.

Последняя встреча в этом формате состоялась 28-29 мая в Риме.



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