"Крымский рыбокомбинат" направил в Европейский суд по правам человека иск в связи с ущербом после водной блокады аннексированного полуострова Украиной.

Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает РИА Новости Крым.

"Первый иск по водной блокаде уже направлен в Европейский суд по правам человека от предприятия "Крымский рыбокомбинат". Мы прошли три инстанции на Украине, и на днях это документ уже поступил в Европейский суд по правам человека в Страссбурге", — пояснил он.

Молохов подчеркнул, что вопрос оспаривания "антикрымских санкций" назрел и его необходимо "поставить ребром".

"Пора перейти от упоминания ( противоправности санкций — РИА ) и развивать это в юридической области. Насколько возможно, мы будем это делать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы создадим общественную организацию "Фонд правовой защиты интересов Крыма". И главной задачей организации как раз будут эти функции", — уточнил адвокат.

Ранее сообщалось, что Россия планировала вопрос о "блокировании Украиной" поставок воды в оккуптрованный Крым вынести на рассмотрение 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Позже, проблемы "российского Крыма", в частности, последствия транспортной и водной блокад аннексированного Россией полуострова, были озвучены на международной арене во время сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.