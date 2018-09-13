Рыбокомбинат из оккупированного Крыма пожаловался в ЕСПЧ на "водную блокаду"
|18:43 03.10.2018
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|Крым
"Крымский рыбокомбинат" направил в Европейский суд по правам человека иск в связи с ущербом после водной блокады аннексированного полуострова Украиной.
Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает РИА Новости Крым.
"Первый иск по водной блокаде уже направлен в Европейский суд по правам человека от предприятия "Крымский рыбокомбинат". Мы прошли три инстанции на Украине, и на днях это документ уже поступил в Европейский суд по правам человека в Страссбурге", — пояснил он.
Молохов подчеркнул, что вопрос оспаривания "антикрымских санкций" назрел и его необходимо "поставить ребром".
"Пора перейти от упоминания (противоправности санкций — РИА) и развивать это в юридической области. Насколько возможно, мы будем это делать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы создадим общественную организацию "Фонд правовой защиты интересов Крыма". И главной задачей организации как раз будут эти функции", — уточнил адвокат.
Ранее сообщалось, что Россия планировала вопрос о "блокировании Украиной" поставок воды в оккуптрованный Крым вынести на рассмотрение 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Позже, проблемы "российского Крыма", в частности, последствия транспортной и водной блокад аннексированного Россией полуострова, были озвучены на международной арене во время сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
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