США готовы ввести санкции против Индии в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Reuters.

"Мы настоятельно призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от соглашений с Россией, которые могут вызвать санкции в рамках CAATSA", - говорится в сообщении Reuters.

Как передает издание, вооруженные силы Индии намерены использовать ЗРК для сдерживания Китая и получения преимущества над своим традиционным соперником, коим является Пакистан.

Планируется, что соглашение об указанной покупке, которая оценивается более чем в $5 млрд, будет подписано во время ежегодной встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендра Моди.

Как сообщал BSNews, Индия в конечном итоге решила приобрести у Российской Федерации пять зенитно-ракетных комплексов С-400 стоимостью 5,43 млрд долларов.