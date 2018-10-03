США готовы вести санкции против Индии из-за российских С-400
|18:18 03.10.2018
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|Россия
США готовы ввести санкции против Индии в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Reuters.
"Мы настоятельно призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от соглашений с Россией, которые могут вызвать санкции в рамках CAATSA", - говорится в сообщении Reuters.
Как передает издание, вооруженные силы Индии намерены использовать ЗРК для сдерживания Китая и получения преимущества над своим традиционным соперником, коим является Пакистан.
Планируется, что соглашение об указанной покупке, которая оценивается более чем в $5 млрд, будет подписано во время ежегодной встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендра Моди.
Как сообщал BSNews, Индия в конечном итоге решила приобрести у Российской Федерации пять зенитно-ракетных комплексов С-400 стоимостью 5,43 млрд долларов.
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