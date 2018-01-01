Российские пропагандистские СМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза.

Об этом сообщает Hotnews.ro, передает LIGA.net.

В материале сказано, что бывший полковник Службы разведки Румынии Даниэль Драгомир недавно основал националистическое движение под названием "Румыния 3.0" и заявил о необходимости Roexit.

Такую позицию он озвучил после слушаний в Комитете по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европейского парламента (LIBE), где были раскритикованы изменения в законодательство страны, которые осложнили преследование коррупционеров, а также планируемый на 6-7 октября референдум об определении понятия "традиционной семьи".

Отмечается, что его заявление начал распространять главный инструмент российской пропаганды ro.sputnik.md, входящий в состав контролируемой Кремлем медиакомпании "Спутник". Следом эту новость подхватили другие пророссийские ресурсы.

Бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош, основатель Румынского общего движения (RO+), заявил, что запуск кампании Roexit является частью плана, над которым правящая коалиция Румынии работает уже давно.