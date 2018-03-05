Мэру Одессы и его соратникам вручили обвинительный акт
|17:30 03.10.2018
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|Одесса
Обвинительный акт по делу «Краяна», составленный детективами НАБУ, вручили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры восьмерым подозреваемым в завладении средствами городского бюджета Одессы.
Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционного бюро, передает Думская.
Речь идет, в частности, о действующем городском голове Геннадии Труханове, его заместителе Павле Вугельмане, главе постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василии Шкрябае, директоре муниципального департамента коммунальной собственности Алексее Спекторе, его заместителе Владимире Радионове, директоре ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петре Загодиренко, директоре ООО «Valton Group» Игоре Кравченко и директоре предприятия «Брокбізнесконсалт» Галине Богдановой (оценщик).
После того, как они ознакомятся с актом, его направят в суд.
Действия перечисленных лиц квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины — «завладение чужим имуществом путем злоупотребление служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц».
Кроме того, Петру Загодиренко инкриминируют еще и преступления, предусмотренные частью 1 ст. 205 и частью 2 ст. 15, частью 3 ст. 209 УК Украины — «фиктивное предпринимательство» и «покушение на легализацию средств, полученных преступным путем».
Напомним, как считает следствие, упомянутые лица организовали продажу городу админздания бывшего завода «Краян» по заведомо завышенной цене, в результате чего громада понесла убытки в размере 185 млн грн. В дальнейшем эти средства, вероятно, планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, учредитель и руководитель которого, по данным НАБУ, проживает на временно оккупированной территории Луганской области.
В декабре 2016 года суд наложил арест на 185 млн грн, выплаченных из местного бюджета Одессы. С тех пор несколько раз предпринимались попытки освободить эти средства, в том числе через уменьшение цены договора до 90 млн грн.
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