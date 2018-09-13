При поддержке украинских патриотов военное присутствие Украины в Азовском море будет усилено

17:05 03.10.2018 0 комментариев Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщает, что Украина сейчас укрепляет потенциал и свое военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российским провокациям в этом регионе. При поддержке украинских патриотов эти задачи решаются.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Украина усиливает военное присутствие в Азовском море и будет адекватно отвечать на любую агрессию.

Об этом он сказал на брифинге в Харькове. , информирует enovosty.com/news.

«Мы сейчас укрепляем потенциал и свое военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российским провокациям в этом регионе. При поддержке украинских патриотов эти задачи решаются», — отметил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что «россияне пытаются фактически делать морскую блокаду украинских портов, расположенных вдоль Азовского побережья. Это провокационные действия, системная провокация российской стороны».

Он напомнил, что СНБО принял решение по наращиванию военного потенциала в Азовском и Черном морях.

«Уже происходит выполнение этого решения. Мы уже имеем корабельно-катерную группу в Азовском море и, безусловно, будем усиливать свои позиции. На любую агрессию будем стараться адекватно отвечать», — заверил Турчинов.

Напомним: После сообщения о новой базе ВМС Украины военным РФ выделили часть акватории Азовского моря.



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