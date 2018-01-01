Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
|16:40 03.10.2018
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|Азербайджан
Сепаратизм является угрозой независимости стран.
Как сообщает SalamNews, об этом на проходящей в Баку конференции "Сепаратизм как вызов международному порядку" заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.
"Сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда национальные меньшинства путем обретения автономии движутся в направлении к сепаратизму, который в конечном счете приводит к насилию и волнениям. Сепаратизм с этой точки зрения является угрозой независимости стран"-, отметил он.
По его словам, замороженные конфликты и сепаратистские движения ставят под угрозу развитие всего региона Южного Кавказа: "Международное сообщество должно всерьез отнестись к этому вопросу".
В свою очередь, профессор по международному праву Бохумского университета Ханс-Иоахим Хайнце считает, что широкое распространение и развитие сепаратистских настроений несет в себе глобальную проблему.
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