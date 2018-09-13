2 октября Голосеевский районный суд Киева рассмотрел дела двух бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, обвиняемых в госизмене.

Крым.Реалии уточняют, что речь идет о Фрунзе Мардояне и Людмиле Лубиной, передает Флот - 2017.

Прокуратура АРК не указывает в сообщениях фамилии обвиняемых по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена» (деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины:

переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,

оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении

подрывной деятельности против Украины).

Прокуратура АРК указывает, что обвиняемые в госизмене бывшие депутаты «участвовали в заседаниях Верховной Рады АР Крым, когда его полномочия были приостановлены, и голосовали за ряд постановлений, которые способствовали оккупации Крыма, помогали представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности на территории Украины».

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Коллаборанты Фрунзе Мардоян и Людмила Лубина не комментируют ситуацию.

В настоящее время Людмила Лубина является так называемым «уполномоченным по правам человека в Крыму».

Фрунзе Мардоян, депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма, президент компании ООО «Корпорация ФМ», год назад был упомянут российскими СМИ, в десятке самых богатых крымских депутатов.

Справка:

Лубина Людмила Евгеньевна (родилась 30 мая 1957 года, г. Белогорске Крымской области)

В 1974 году окончила Симферопольскую общеобразовательную школу № 1.

В 1980 году окончила Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «правоведение».

Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым созыва 2006–2010 годов.

С мая 2006 года по март 2010 года – председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям;

С 19 марта 2010 года – председатель Комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам противодействия коррупции;

С 16 ноября 2010 года по 16 февраля 2011 года – председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности и правовым вопросам;

С сентября 2011 года – помощник Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым;

С 29 марта 2013 года по февраль 2014 года – заместитель начальника Управления службы Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым и его заместителей;

С 28 февраля 2014 года - председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами;

С 30 июля 2014 года вступила в «должность» так называемого «Уполномоченного по правам человека в Республике Крым».

Мардоян Фрунзе Амазаспович (родился 1 февраля 1954 года, с. Ланджик Анийский район Армянская ССР), Президент ООО «Корпорация «ФМ»

В 1982 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-автомеханик.

С 1978 года по 1980 год – механик на автобазе Сельхозтехники, г. Иркутск.

С 1980 года по 1983 год – начальник автоколонны Сельхозтехники, г. Иркутск.

С 1984 года по 1986 год – главный механик автобазы Министерства мясной и молочной промышленности, г. Ереван.

С 1986 года по 1987 год – технолог предприятия «Рембувь», г. Симферополь.

С 1987 года по 1991 год – председатель кооператива «Черевички».

С 1992 года по 2011 год – генеральный директор производственного объединения «Крым». С 2011 года по настоящее время – президент ООО «Корпорация «ФМ».

Депутат Государственного Совета Республики Крым шестого созыва 2010–2014 годов (Верховного Совета Автономной Республики Крым).

С 19 сентября 2014 года – депутат незаконного образования так называемого «Государственного Совета Республики Крым» первого созыва.

Награжден оккупантами в 2015 году орденом «За верность долгу».

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия»