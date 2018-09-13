В Киеве суд рассмотрит дела о госизмене двух крымских коллаборантов

15:50 03.10.2018 0 комментариев Крым

2 октября Голосеевский районный суд Киева рассмотрел дела двух бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, обвиняемых в госизмене. 

Крым.Реалии уточняют, что речь идет о Фрунзе Мардояне и Людмиле Лубиной, передает Флот - 2017.

Прокуратура АРК не указывает в сообщениях фамилии обвиняемых по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена» (деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины:

переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,

оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении

подрывной деятельности против Украины).

Прокуратура АРК указывает, что обвиняемые в госизмене бывшие депутаты «участвовали в заседаниях Верховной Рады АР Крым, когда его полномочия были приостановлены, и голосовали за ряд постановлений, которые способствовали оккупации Крыма, помогали представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности на территории Украины».

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Коллаборанты  Фрунзе Мардоян и Людмила Лубина не комментируют ситуацию.

В настоящее время Людмила Лубина является так называемым «уполномоченным по правам человека в Крыму».

Фрунзе Мардоян, депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма, президент компании ООО «Корпорация ФМ», год назад был упомянут российскими СМИ, в десятке самых богатых крымских депутатов.

Справка:

Лубина Людмила Евгеньевна (родилась 30 мая 1957 года, г. Белогорске Крымской области)

В 1974 году окончила Симферопольскую общеобразовательную школу № 1.

В 1980 году окончила Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «правоведение».

Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым созыва 2006–2010 годов.

С мая 2006 года по март 2010 года – председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям;

С 19 марта 2010 года – председатель Комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам противодействия коррупции;

С 16 ноября 2010 года по 16 февраля 2011 года – председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности и правовым вопросам;

С сентября 2011 года – помощник Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым;

С 29 марта 2013 года по февраль 2014 года – заместитель начальника Управления службы Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым и его заместителей;

С 28 февраля 2014 года - председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами;

С 30 июля 2014 года вступила в «должность» так называемого «Уполномоченного по правам человека в Республике Крым».

Мардоян Фрунзе Амазаспович (родился 1 февраля 1954 года, с. Ланджик Анийский район Армянская ССР), Президент ООО «Корпорация «ФМ»      

В 1982 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-автомеханик.

С 1978 года по 1980 год – механик на автобазе Сельхозтехники, г. Иркутск.

С 1980 года по 1983 год – начальник автоколонны Сельхозтехники, г. Иркутск.

С 1984 года по 1986 год – главный механик автобазы Министерства мясной и молочной промышленности, г. Ереван.

С 1986 года по 1987 год – технолог предприятия «Рембувь», г. Симферополь.

С 1987 года по 1991 год – председатель кооператива «Черевички».

С 1992 года по 2011 год – генеральный директор производственного объединения «Крым». С 2011 года по настоящее время – президент ООО «Корпорация «ФМ».

Депутат Государственного Совета Республики Крым шестого созыва 2010–2014 годов (Верховного Совета Автономной Республики Крым).

С 19 сентября 2014 года – депутат незаконного образования так называемого «Государственного Совета Республики Крым» первого созыва.

Награжден оккупантами в 2015 году орденом «За верность долгу».

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия»



Ещё на эту тему:

20:57 03.10.2018
В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ
18:43 03.10.2018
Рыбокомбинат из оккупированного Крыма пожаловался в ЕСПЧ на "водную блокаду"
14:40 03.10.2018
В оккупированном Крыму предложили повысить мотивацию прохождения военной службы по призыву увеличив денежное содержание
14:15 03.10.2018
ФСБшные ихтамнеты не вернули свои семьи в отравленный химией Армянск
21:10 02.10.2018
Суд признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги по "крымскому" иску ПриватБанка
09:35 02.10.2018
В оккупированном Армянске возобновились ядовитые выбросы
19:44 01.10.2018
В оккупированном Крыму задержали лидера "самообороны" Ялты
18:25 01.10.2018
Центробанк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке
08:24 01.10.2018
Оккупационная "власть" Крыма значительно усилила ограничения свободы мирных собраний на территории полуострова
12:50 28.09.2018
Заповедники оккупированного Крыма стали режимными объектами
09:49 28.09.2018
Так называемый суд в оккупированном Крыму отклонил жалобу на арест за репосты 2010 года
08:59 28.09.2018
Аннексированный Севастополь предъявил территориальные претензии оккупированному Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
Все новости страны
Грузия Грузия
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
Все новости страны
Россия Россия
18:18 03.10.2018
США готовы вести санкции против Индии из-за российских С-400
13:50 03.10.2018
Посилення військової присутності Росії в Чорному морі: чим відповість НАТО
13:03 03.10.2018
Еще один "Каракурт" с ракетами "Калибр": строят параллельно - в Ленинграде и в оккупированном Крыму / Фото
12:15 03.10.2018
Еще 125 млрд рублей вложил Газпром в строительство газопровода Турецкий поток / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
Все новости страны
Турция Турция
20:30 03.10.2018
В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:57 03.10.2018
Продукция корпорации Roshen, оказавшейся в оккупированном Крыму, не пригодна к употреблению
20:57 03.10.2018
В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ
20:03 03.10.2018
Чудеса оккупационной статистики: в Анталью россиян съездило более 4 миллионов вдвое больше, чем в Крым и Сочи, вместе взятые
19:36 03.10.2018
"Верховный суд" оккупированного Крыма смягчил на месяц приговор политзаключенному Балуху
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс