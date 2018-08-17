Находящийся под санкциями завод в непризнанном Приднестровье получает украинский металлолом / Фото

16:15 03.10.2018 0 комментариев Украина

Находящийся под санкциям Молдавский металлургический завод (ММЗ), расположенный в непризнанном Приднестровье, получает металлолом из Украины.

Об этом свидетельствует внутренний документ завода, который один из участников металлургического рынка передал в распоряжение БизнесЦензор.

Документ определяет порядок приема лома от компании Novastal Prim. Именно эта компания является получателем лома из Украины, который поставляет компания "Укр-Транс", связанная с крупнейшим украинским ломозаготовителем "Укр-Мет".

По словам собеседника, вагоны с ломом компания-получатель отправляет со станции в Молдове непосредственно в непризнанное Приднестровье на ММЗ.

Ранее стало известно, что украинские поставщики металлолома нарушают санкции в отношении ММЗ (непризнанное Приднестровье), введенные Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в мае 2018 года.

Об этом сообщила консультант Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Анна Коваленко со ссылкой на данные о грузоперевозках, опубликованные "Укрзализныцей" (УЗ).

Коваленко сообщила, что в сентябре 2018 года со станции Запорожье-Левое вагонами УЗ в непризнанноеПриднестровье было отправлено 1447 тонн лома черных металлов. Всего запланировано отправить 6210 тонн металлолома.

Согласно отчетности УЗ, этот груз предназначен компании Novastal Prim. Он выгружен на станции Матеуцы. Перевозчиком груза является "Укр-транс" – компания, которая входит в группу "Укр-Мет" – крупнейшего заготовителя металлолома в Украине.

Коваленко отметила, что государственный железнодорожный перевозчик, в том числе, нарушил свой внутренний запрет относительно отправки вагонов на территорию Приднестровья. Соответствующий приказ УЗ ЦЦО/117 о запрете отправки вагонов в Приднестровье был выдан 24 января 2018 года.

Коваленко заявила, что передала соответствующие документы в СНБО, СБУ, и Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Молдавский металлургический завод внесен в санкционный список Указом Президента от 24 мая 2018 года.

Фото с сайта ЦензорБизнес



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