АМПУ: компании Беларуси заинтересовались украинскими портами взамен Балтике
|15:25 03.10.2018
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|Украина
Ряд компаниий из Беларуси рассматривают украинские порты как альтернативу балтийским для экспорта своей продукции, сообщает Администрация морских портов Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.
Представители АМПУ провели ряд встреч и переговоров с белорусскими компаниями: "Белкалий", "Беларуские железные дороги", "Беларуская металлургическая компания", "Белорусская нефтяная компания".
Руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс презентовал вице-премьер министру Беларуси, представителям компаний перспективы сотрудничества с украинскими портами, а также возможности развития перевозок по внутренним водным путям Украины и Беларуси с использованием водного пути Е40 от Балтийского до Черного моря.
"Наши белорусские партнеры заинтересованы в наличии выгодной альтернативы балтийским портам для эскорта своей продукции. Нам удалось донести до них потенциальные преимущества сотрудничества с украинскими портами. В результате, они оценивают маршруты через Украину как перспективные", - отметил Вецкаганс.
Он добавил, что мощности украинских портов позволяют уже сейчас принимать и переваливать белорусскую продукцию в больших объемах.
Логистика между Белоруссией и Украиной может выстраиваться с использованием возможностей "Укрзализныци", а также внутренних водных путей, сообщает АМПУ.
"Мы обсудили основные направления работ для обеспечения судоходства по Припяти и Днепру. Реализация таких проектов возможна, при условии согласования синхронности действий с обеих сторон, а также наличия гарантий грузопотока со стороны грузовладельцев и грузоотправителей", - уверен руководитель АМПУ.
В ближайшее время планируется провести встречу на межгосударственном уровне для обсуждения взаимодействия в сфере совместного развития транспортной инфраструктуры и повышения грузооборота между Украиной и Беларусью.
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