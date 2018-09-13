Хронологія кризи в Азовському морі: головні висновки ділових зустрічей з партнерами у Берліні - Клименко / Фото

16:27 03.10.2018 0 комментариев Крым

Колеги з Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження" (МФВ) побачили в ЄС дефіцит інформації і водночас цікавість до проблеми Азовського моря. 

Та запропонували швиденько організувати серію зустрічей (брифінгів) в Берліні, втиснувши це в один день, та злітати разом с Тарасом Качкою як експертом з правових питань (є така форма роботи в МФВ - навіть якщо вони не підтримують постійно власне наш Азовський мониторинг).

Повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko, эксперт моніторинговой групы "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та гоповний редактор BlackSeaNews

Партнери МФВ в Берліні - Zentrum Liberale Moderne - змогли втиснути в цей день зустріч (діловий ланч) майже з 30 людьми та окремі зустрічі в МЗС Німеччини та Відомстві федерального канцлера.

Склад учасників штатні радники майже всіх фракцій та комітетів Бундестагу – 9, представники МЗС (штаб з питань України) – 2, Міноборони (група з питань України) – 1, 1-й секретар Посольства України, Представники інших аналітичних центрів – 6, журналісти (Die Zeit, Deutshlandradio), співробітники Zentrum Liberale Moderne, пишэ Клименко.

"Випадково" трапилося, що наступного дня планувались перші закриті слухання Азовського питання в комітеті із іноземних справ Бундестагу, тому цікавість присутніх була дуже високою. А питання - професійними та допитливими.

Потім, зустріч з Послом Andreas Prothmann, спеціальним уповноваженим по Україні МЗС Німеччини в офісі МЗС (Auswärtiges Amt | Federal Foreign Office, Arbeitsstab Ukraine. Ukraine Desk, Werderscher Markt 1).

Слідом за цим,зустріч з керівниками відділу Центральної та Східної, Південно-Східної Європи та Південного Кавказу відомства федерального канцлера (Bundeskanzleramt) на Willy-Brandt-Straße 1. Коли вони нас проводжали, збираючись ще попрацювати, привіталися з пані Меркель, яка виходила з офісу на якусь зустріч у Бундестазі. (Німці працюють і час не рахують...), зауважил эксперт.

Після уточнення для себе основних питань стосовно технології блокади портів Азовського моря – Маріуполя / Бердянська типовими були наступні запитання до нас:
а) що ви пропонуєте робити;
б) як ви бачите в цьому роль Німеччини?

Сумарно відповіді Андрея Клименко на ці питання виглядали таким чином.

1. Ми хочемо, щоб до портів РФ на Азовському та Чорному морях (включно із стивидорними компаніями, що в них працюють) були застосовані міжнародні санкції за організацію трафіку до окупованого Криму.

2. Ми розуміємо, що введення санкцій до портів РФ – це може бути тривалий процес, але ефект від нього з’явиться вже на етапі оголошення про наміри, про початок розгляду питань щодо санкцій; вже це примусить міжнародних партнерів та фінансових кредиторів згортати відносини з цими портами РФ, а також не спрямовувати до них свої судна/вантажі.

3. Ми привертаємо увагу до того, що деякий ефект стримування можуть дати публікації, які роблять з цього питання німецькі ЗМІ (наводились відповідні приклади), особливо, коли в них є відповідні коментарі посадовців.

4. Ми також бачимо, що ефект можуть дати офіційні заяви, які роблять з цього питання німецькі посадові особи.

5. Що і як конкретно робити з договором з РФ по Азовському морю – вже справа юристів. Головне для нас: в Азовському морі Україна повинна мати морський кордон відповідно до Конвенції ООН з морського права. Тоді у військових буде що захищати, крім берегової лінії, і в тому числі не буде обмеження по застосуванню зброї.

6. Ми майже впевнені, що агресія Путіна проти України буде мати продовження. Дуже висока вірогідність, що це буде продовження з моря. І з Азовського, і з Чорного. Тому ми будемо постійно привертати увагу НАТО – переконувати, щоб період чергування кораблів ВМС країн НАТО в Чорному морі збільшувався.

7. Блокада Азовського моря та потенційна – морських шляхів Чорного моря є безпосередньо пов'язаною з окупацією Криму, а також з постачанням зброї та інших предметів в Сирію. Все це треба розглядати в комплексі.

Головні висновки зроблені Клименко:

Якщо ми хочемо, щоб основні пропозиції стосовно проблем України досягли мети за кордоном, треба враховувати наступне:

• В нас в країні ніколи не буде коштів, щоб масовано використати (як це робить РФ) можливості ЗМІ за кордоном в тих країнах, які найбільш важливі для України. Окремі публікації не дадуть ефекту, а лише створять видимість дій.

• Тому метод особистого донесення фактів, тенденцій, аргументів до працівників державного апарату зарубіжних країн, тих що готують аналітику, огляди, тексти промов та проекти рішень для політиків та державних діячів може стати чи не найефективнішим. Можливо навіть робити спеціальну програму.

Окремі экспертное зауваження:

Представник Міноборони Німеччини в розмові сказав, що вони постійно читають наші публікації з питань мілітаризації Кримського півострову.

Представники Відомства федерального канцлера виявили великий та щирий інтерес до ситуації в окупованому Криму. В тому числі щодо порушників санкцій з країн ЄС.

А також до роботи редакції BlackSeaNews в умовах 1-го етапу окупації Криму (допити, обшуки, кримінальні справи, заборона сайту і т.ін).

Під час підготовки до відрядження серед експертів «Майдану Закордонних Справ» було проведено експрес-обговорення питань, що можуть виникнути під час зустрічей в Німеччині. Особливо щодо санкцій. Клименко були випробувані та оцінюються як найбільш успішні такі формулювання колег-дипломатів:

«Росія постійна і невивчена загроза, яка вдосконалюється. Скасуєте санкції – Україна зникне (уточнював від себе - але загине зі зброєю в руках), і ви станете наступною ціллю. А станете обов'язково, бо не Україна потрібна РФ, а європейське домінування. А контролювати без фізичної присутності на території росіяни не уміють. Тому готуйтесь. Завдання санкцій – не розвалити Росію, а показати, що на її дії є відповідь. Якщо відповіді немає - Росія завжди продовжує і ескалує…»

Ці тези в рівній мірі були ефективними як під час загальної дискусії, так і під час двосторонніх зустрічей в МЗС та відомстві Федерального канцлера.

Користуйтеся досвідом, колеги! Так переможемо... завершив свій пост Клименко



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