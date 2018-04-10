Авиационная компания «Одесса» в ближайшем будущем планирует открыть авиасообщение с районными центрами области.

Об этом «Думской» сообщил руководитель компании Вадим Громов.

Сейчас «Одесса» ведет переговоры с областными властями и представителями Мининфраструктуры об открытии для местных авиаперевозчиков Измаильского аэропорта, не работающего уже девять лет. Бетонная взлетно-посадочная полоса в Измаиле находится в удовлетворительном состоянии, говорит Громов. Ее длина — 1800 метров.

Судьбу этого объекта в ближайшее время должен определить областной совет.

Кроме того, компания намерена возрождать санитарную авиацию — доставлять при необходимости медиков в отдаленные населенные пункты региона.

ООО «Авиационная компания «Одесса» — единственное действующее авиапредприятие региона, которое базируется на пригородном спортивном аэродроме «Гидропорт» и имеет в своем флоте несколько воздушных судов. Организация занимается подготовкой летчиков для авиации общего назначения, осуществляет полеты, занимается ремонтом самолетов и авиационных двигателей.

Недавно ООО «Авиационная компания «Одесса» стала членом престижной Ассоциации «Аэропорты Украины» гражданской авиации. Ее приняли в рамках 5-го Международного авиационного форума «Аэроконгресс — 2018», который проходил в Одессе в конце сентября.

По информации Думской, Аэропорт «Измаил» существует с 1944 года. Изначально он использовался пограничниками, а потом и военными моряками. Как гражданский аэропорт «Измаил» был введен в эксплуатацию в период 1964-1989 годов. В 1970-80-х годах предприятие отправляло рейсы на Киев (Як-40), Симферополь (Як-40), Одессу (Як-30, Ан-2), Каменец-Подольский (Ан-2), Черновцы (Ан-2), Львов (Як-40) и на Кишинев (Ан-2). В 1988 году была сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 1800 м., позволившая принимать самолеты класса Як-42 и Ан-12.

После развала Союза, в 1993-1997 годах, аэропорт не работал. Но в 1997-м он получил статус международного, что дало ему вторую жизнь. В 2001-м предприятие было передано в коммунальную собственность Измаила. Городские власти основательно потратились на ремонт помещений и погашение задолженности по заработной плате. В этот период аэропорт принимал рейсы из Киева, Стамбула и Варны.

В 2006-м его вернули в собственность территориальных громад региона. Однако у области денег на содержание аэропорта не было, и спустя три года предприятие остановилось.

В 2010-м Одесский облсовет принял решение о консервации основных фондов аэропорта.

