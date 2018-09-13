Так называемый «член» Совета Федерации от оккупированного Крыма Ольга Ковитиди предложила повысить мотивацию прохождения военной службы по призыву, в том числе за счет увеличения денежного содержания.

Об этом она рассказала Крым Информу по итогам совещания с участием представителей министерства обороны РФ, Росгвардии, Главной военной прокуратуры РФ и т.н. экспертного сообщества.

Сенатор подчеркнула, что основой прохождения службы по призыву должны служить патриотизм, осознание значимости исполняемого долга, а также мотивация, включающая предоставление социальных гарантий, которые будут являться стимулом для прохождения службы в нормальных условиях не только для самих военных, но и для их семей.

Напомним: Согласно статье 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию оккупирующей державы. Конвенция запрещает в том числе и пропаганду венного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.

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