ФСБшные ихтамнеты не вернули свои семьи в отравленный химией Армянск
|14:15 03.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Оккупационные власти Крыма отчитываются о состоянии Армянска как об абсолютно спокойной обстановке, специалисты продолжают контролировать ситуацию с атмосферой.
Об этом сообщают крымские СМИ, ссылаясь на заявление Александра Шувалова, так называемого «председателя комитета парламента по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов» незаконного образования «Госсовета Крыма», передает Флот - 2017.
«Настроение у жителей Армянска нормальное, никакой паники нет, демонстраций нет, люди с пониманием относятся к ситуации. Город живет нормальной жизнью. В тоже время работают специалисты», — сказал Шувалов.
По словам Шувалова, «депутатский корпус Крыма» проинспектировал местные поликлиники, а врачи - узкие специалисты - на выездном приеме осмотрели рабочих армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» и простых граждан.
Фотографии и сообщения жителей Армянска в соцсети дают противоположную картину.
В микроблоге Twitter блогер RoksolanaToday&Крым демонстрирует настроение горожан.
«Все на месте-и катастрофа и хим.атака. Только погода влияет на ситуацию. Лучше будет-пока холодно, аж до самого тепла. Что потом-ни один Менделеев не знает. Не ждите-нечего. Увозите детей-вон ихтамнеты вывезли и все. И вы не ждите».
Жители новых домов не вернулись после «стабилизации» ситуации в городе и заверений оккупационных властей, что атмосферный воздух в норме.
«Новые дома - это дома ФСБшных ихтамнетов. И как вы поняли, они как вывезли ихтамдетей с ихтамженами в Анапу, так и НЕ ПРИВОЗИЛИ. И ни одной курицы на пабликах Армянска из под поребрика-дисциплина. А наших детей приперли, как шум стих-дышите, дети...»
Кислоотстойник активно засыпают и заливают. Жители ждут новых «хим.ядов»
«Производители фосфогипса указали на его опасность для людей и природы-это чем засыпают кислотоотстойник. И воду льют неизвестно какого хим.состава. Так что ждем новых хим.ядов. Самых невиданных формул и воздействия на живых пока людей».
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму предложили повысить мотивацию прохождения военной службы по призыву увеличив денежное содержание
Суд признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги по "крымскому" иску ПриватБанка
В оккупированном Армянске возобновились ядовитые выбросы
В оккупированном Крыму задержали лидера "самообороны" Ялты
Центробанк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке
Оккупационная "власть" Крыма значительно усилила ограничения свободы мирных собраний на территории полуострова
Заповедники оккупированного Крыма стали режимными объектами
Так называемый суд в оккупированном Крыму отклонил жалобу на арест за репосты 2010 года
Аннексированный Севастополь предъявил территориальные претензии оккупированному Крыму
Многомиллионный заказ на аренду судна для Донузлава отменён оккупантами сразу после размещения
В оккупированном Крыму начали восстанавливать бомбоубежища
У берегов оккупированного Крыма затонул 20-метровый буксир / Фото