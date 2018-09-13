ФСБшные ихтамнеты не вернули свои семьи в отравленный химией Армянск

14:15 03.10.2018 0 комментариев Крым

Оккупационные власти Крыма отчитываются о состоянии Армянска как об абсолютно спокойной обстановке, специалисты продолжают контролировать ситуацию с атмосферой.

Об этом сообщают крымские СМИ, ссылаясь на заявление Александра Шувалова, так называемого «председателя комитета парламента по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов» незаконного образования «Госсовета Крыма», передает Флот - 2017.

«Настроение у жителей Армянска нормальное, никакой паники нет, демонстраций нет, люди с пониманием относятся к ситуации. Город живет нормальной жизнью. В тоже время работают специалисты», — сказал Шувалов.

По словам Шувалова, «депутатский корпус Крыма» проинспектировал местные поликлиники, а врачи - узкие специалисты - на выездном приеме осмотрели рабочих армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» и простых граждан.

Фотографии и сообщения жителей Армянска в соцсети дают противоположную картину.

В микроблоге Twitter блогер RoksolanaToday&Крым демонстрирует настроение горожан.

«Все на месте-и катастрофа и хим.атака. Только погода влияет на ситуацию. Лучше будет-пока холодно, аж до самого тепла. Что потом-ни один Менделеев не знает. Не ждите-нечего. Увозите детей-вон ихтамнеты вывезли и все. И вы не ждите».

Жители новых домов не вернулись после «стабилизации» ситуации в городе и заверений оккупационных властей, что атмосферный воздух в норме.

«Новые дома - это дома ФСБшных ихтамнетов. И как вы поняли, они как вывезли ихтамдетей с ихтамженами в Анапу, так и НЕ ПРИВОЗИЛИ. И ни одной курицы на пабликах Армянска из под поребрика-дисциплина. А наших детей приперли, как шум стих-дышите, дети...»

Кислоотстойник активно засыпают и заливают. Жители ждут новых «хим.ядов»

«Производители фосфогипса указали на его опасность для людей и природы-это чем засыпают кислотоотстойник. И воду льют неизвестно какого хим.состава. Так что ждем новых хим.ядов. Самых невиданных формул и воздействия на живых пока людей».



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