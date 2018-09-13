Подлодки «Краснодар» и «Новороссийск» страны агрессора приступили к боевой подготовке в Черном море
|13:30 03.10.2018
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|Крым
Подводные лодки Черноморского флота России «Краснодар» и «Новороссийск» начали выполнение поставленных задач в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.
Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
«Экипажи подводных лодок вышли из пункта базирования и совершили переход в морские полигоны Чёрного моря, где начали отработку различных учебных задач как в надводном, так и в подводном положении. Личный состав дизель-электрических подводных лодок проводит внутрикорабельные учения по управлению кораблём и отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами – как в дрейфе, так и на ходу», – уточнил Рулёв.
Кроме того, подводники отрабатывают порядок действий по управлению лодкой при всплытии в надводное положение.
После возвращения в пункт постоянной дислокации командованием флота будут проведены анализ и оценка отработки мероприятий боевой подготовки.
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