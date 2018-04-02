Малый ракетный корабль "Буря", строящийся на Ленинградском заводе "Пелла" по проекту 22800, шифр "Каракурт", спустят на воду в конце октября-начале ноября 2018 года.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили в пресс-службе предприятия. Сейчас уточняется список гостей торжественной церемонии.

"Бурю" заложили 24 декабря 2016 года. Это четвертый "Каракурт", строящийся на площадке "Пеллы" в Отрадном (Ленинградская область). После спуска корабля на воду его продолжат достраивать на плаву.



В отличие от первых двух МРК проекта 22800, "Буря" получит вместо артустановок АК-630 зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М".



Передача корабля флоту планируется в 2020 году и зависит в том числе от сроков поставки дизелей М507 производства ПАО "Звезда". Предприятие пока задерживает отправку энергоустановок для "Каракуртов" для "Пеллы" и Зеленодольского завода им. Горького. Российские двигатели с трудом изготовляются на замену попавшим под санкции немецким агрегатам.

Как рассказал изданию информированный отраслевой источник, сроки сдвигают "вправо" практически ежемесячно. По его словам, вопрос находится на контроле у замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука. Производство дизелей и редукторов на "Звезде" каждый месяц обсуждают на совещаниях, где присутствуют представители промышленности и флота. Источник добавил, что срок поставок дизелей и дизель-генераторов для "Пеллы" в очередной раз сдвинули – до ноября-декабря 2018 года.

Ранее срок передачи "Звездой" нескольких главных судовых дизельных двигателей М-507Д-1-ОМ3 для "Каракуртов" сдвинулся с 2017 года на 2018 годы, почти на год позже должны были подготовить и генераторы ДГАС-315. Два таких агрегата планировали отправить судостроителям в сентябре 2017 года, однако перенесли поставку. В июле 2018 года Mil.Press FlotProm сообщал о 500-миллионном иске "Пеллы" к заводу "Звезда".



В ЦМКБ "Алмаз", спроектировавшем корабль, Mil.Press FlotProm рассказали, что конструкция корпуса МРК позволяет установить двигатели и дизель-генераторы достаточно быстро. Для этого предусмотрены технологические отверстия, и резать борт или палубу не понадобится.

Стоит отметить, что Ленинградский судостроительный завод "Пелла" стал куратором расположенного на территории аннексированного Крыма завода "Море", а в ноябре ноябре 2016 года - официальным арендатором. И хотя в мае 2018 года указом президента РФ завод "Море" передан в российскую госкорпорацию "Ростех" (фактически - в концерн "Калашников"), договор аренды никуда не делся и действителен до конца 2020 года. Именно "Пелла" занимается строительством трех "Каракуртов" на заводе "Море". Кроме этого в марте 2014 года "Пелла" приобрела верфь J. J. Sietas Shipyard в немецком Гамбурге и успешно там работает. Судостроительного завода "Пелла" нет ни в украинском, ни в американском, ни в европейском санкционных списках.

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" как альтернативу на время задержки строительства фрегатов проекта 11356.



"Буря" вооружена, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРК "Панцирь-М" и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят 3 дизеля М-507Д-1 и 3 дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".



Запланирована постройка 18 "Каракуртов" для ВМФ России. Корабли строят завод "Пелла", в том числе на производственной площадке феодосийского завода "Море", и Зеленодольский завод им. Горького (в самом Зеленодольске и на территории керченского судостроительного завода "Залив"). Постройку МРК также заказали Амурскому заводу (Комсомольск-на-Амуре) и владивостокской "Восточной верфи".





