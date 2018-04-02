Еще один "Каракурт" с ракетами "Калибр": строят параллельно - в Ленинграде и в оккупированном Крыму / Фото

13:03 03.10.2018 0 комментариев Россия

Малый ракетный корабль "Буря", строящийся на Ленинградском заводе "Пелла" по проекту 22800, шифр "Каракурт", спустят на воду в конце октября-начале ноября 2018 года.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили в пресс-службе предприятия. Сейчас уточняется список гостей торжественной церемонии.

"Бурю" заложили 24 декабря 2016 года. Это четвертый "Каракурт", строящийся на площадке "Пеллы" в Отрадном (Ленинградская область). После спуска корабля на воду его продолжат достраивать на плаву.

В отличие от первых двух МРК проекта 22800, "Буря" получит вместо артустановок АК-630 зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М".

Передача корабля флоту планируется в 2020 году и зависит в том числе от сроков поставки дизелей М507 производства ПАО "Звезда". Предприятие пока задерживает отправку энергоустановок для "Каракуртов" для "Пеллы" и Зеленодольского завода им. Горького. Российские двигатели с трудом изготовляются на замену попавшим под санкции немецким агрегатам.

Как рассказал изданию информированный отраслевой источник, сроки сдвигают "вправо" практически ежемесячно. По его словам, вопрос находится на контроле у замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука. Производство дизелей и редукторов на "Звезде" каждый месяц обсуждают на совещаниях, где присутствуют представители промышленности и флота. Источник добавил, что срок поставок дизелей и дизель-генераторов для "Пеллы" в очередной раз сдвинули – до ноября-декабря 2018 года.

Ранее срок передачи "Звездой" нескольких главных судовых дизельных двигателей М-507Д-1-ОМ3 для "Каракуртов" сдвинулся с 2017 года на 2018 годы, почти на год позже должны были подготовить и генераторы ДГАС-315. Два таких агрегата планировали отправить судостроителям в сентябре 2017 года, однако перенесли поставку. В июле 2018 года Mil.Press FlotProm сообщал о 500-миллионном иске "Пеллы" к заводу "Звезда".

В ЦМКБ "Алмаз", спроектировавшем корабль, Mil.Press FlotProm рассказали, что конструкция корпуса МРК позволяет установить двигатели и дизель-генераторы достаточно быстро. Для этого предусмотрены технологические отверстия, и резать борт или палубу не понадобится.

Стоит отметить, что Ленинградский судостроительный завод "Пелла" стал куратором расположенного на территории аннексированного Крыма завода "Море", а в ноябре ноябре 2016 года - официальным арендатором. И хотя в мае 2018 года указом президента РФ завод "Море" передан в российскую госкорпорацию "Ростех" (фактически - в концерн "Калашников"), договор аренды никуда не делся и действителен до конца 2020 года. Именно "Пелла" занимается строительством трех "Каракуртов" на заводе "Море". Кроме этого в марте 2014 года "Пелла" приобрела верфь J. J. Sietas Shipyard в немецком Гамбурге и успешно там работает. Судостроительного завода "Пелла" нет ни в украинском, ни в американском, ни в европейском санкционных списках.

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" как альтернативу на время задержки строительства фрегатов проекта 11356.

"Буря" вооружена, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРК "Панцирь-М" и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят 3 дизеля М-507Д-1 и 3 дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".

Запланирована постройка 18 "Каракуртов" для ВМФ России. Корабли строят завод "Пелла", в том числе на производственной площадке феодосийского завода "Море", и Зеленодольский завод им. Горького (в самом Зеленодольске и на территории керченского судостроительного завода "Залив"). Постройку МРК также заказали Амурскому заводу (Комсомольск-на-Амуре) и владивостокской "Восточной верфи".  


Фото с сайта  Mil.Press FlotProm



Ещё на эту тему:

11:40 13.09.2018
"Адмирал Кузнецов" попавший в рейтинг худших авианосцев планеты обещают отремонтировать к середине 2021 года
19:19 04.06.2018
ВМФ России планирует модернизировать проект малых ракетных кораблей с "Калибрами"
18:20 16.05.2018
ВМФ России получит новый авианосец не раньше начала 2030-х годов
13:50 27.04.2018
Флагман Каспийской флотилии отстрелялся крылатыми ракетами / Фото
19:25 23.04.2018
Единственный российский авианесущий крейсер отправили на ремонт
20:19 05.04.2018
Как будет обустроена база Каспийской флотилии в Дагестане
23:34 02.04.2018
Каспийская флотилия переедет из Астрахани в Дагестан
14:59 02.04.2018
В апреле подпишут контракт на ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов"
19:00 14.02.2018
Российское военное судно опасно сблизилось с британским военным кораблем
12:00 22.01.2018
Первый российский вертолетоносец не успеют заложить в 2020 году
08:16 05.01.2018
Что-то пошло не так: какие корабли и суда не получил ВМФ России в 2017 году
14:08 26.12.2017
В России признали неспособность флота защитить страну
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
Все новости страны
Грузия Грузия
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
Все новости страны
Россия Россия
13:50 03.10.2018
Посилення військової присутності Росії в Чорному морі: чим відповість НАТО
13:03 03.10.2018
Еще один "Каракурт" с ракетами "Калибр": строят параллельно - в Ленинграде и в оккупированном Крыму / Фото
12:15 03.10.2018
Еще 125 млрд рублей вложил Газпром в строительство газопровода Турецкий поток / Фото
11:45 03.10.2018
Россия продолжит сотрудничество с Ираном даже при новых санкциях
Все новости страны
Румыния Румыния
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
Все новости страны
Турция Турция
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
Все новости страны
Украина Украина
15:50 03.10.2018
В Киеве суд рассмотрит дела о госизмене двух крымских коллаборантов
15:25 03.10.2018
АМПУ: компании Беларуси заинтересовались украинскими портами взамен Балтике
15:00 03.10.2018
В Одессе могут открыть заброшенный аэродром / Фото
14:40 03.10.2018
В оккупированном Крыму предложили повысить мотивацию прохождения военной службы по призыву увеличив денежное содержание
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс