Еще 125 млрд рублей вложил Газпром в строительство газопровода Турецкий поток / Фото

12:15 03.10.2018 0 комментариев Россия

Газпром направил на финансирование проекта по строительству магистрального газопровода (МГП) Турецкий поток еще 125 млрд рублей. При этом финансирование проекта будет осуществляться через дочерние предприятия Газпрома.

Об этом стало известно 2 октября 2018 года, сообщает сайт Neftegaz.Ru.

Финансирование предоставляется South Stream Transport B.V., 100% дочке Газпрома в Нидерландах, занимающейся строительством морского участка МГП Турецкий поток.

Заем предоставляется не напрямую, а через Газпром трансгаз Краснодар, еще одну дочку Газпрома. "Газпром трансгаз Краснодар" - тоже сторона-участник проекта МГП Турецкий поток.

Любопытно, что для выполнения проекта МГП Турецкий поток была специально создана компания «Газпром русская», причем в отличие от South Stream Transport B.V., зарегистрированной в г Амстердаме, головной офис «Газпром русская» - в г Санкт - Петербурге. В настоящее время о компании мало сведений.

Предоставляемые денежные средства будут использоваться для пополнения оборотных средств South Stream Transport B.V.

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере 5,59% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Заемщик обязуется возвратить сумму займа не позднее 30 декабря 2023 г.

Сделка была совершена 26 сентября 2018 года.

Ранее совет директоров Газпрома одобрил предоставление South Stream Transport B.V. займа в размере 2,142 млрд евро.

Общая стоимость МГП Турецкий поток может составить 7 млрд евро.

Для реализации этого проекта Газпром в начале сентября 2018 года увеличил вложения до 1,496 трлн рублей.

На тот момент была полностью завершена глубоководная укладка морской части 1й нитки МГП Турецкий поток, а также закончилось строительство 2й нитки в ИЭЗ России.

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit продолжал укладку 2й нитки газопровода в ИЭЗ Турции.

Суммарно по 2 ниткам МГП Турецкий поток было уложено более 1520 км газопровода - около 81% от общей протяженности морского участка газопровода.

Строительство участка берегового примыкания в России в районе г. Анапа завершено, ведется сооружение приемного терминала в прибрежной зоне вблизи населенного пункта Кыйыкей в Турции.

Ныне проект Турецкий поток предполагает строительство морского газопровода, состоящего лишь из 2 ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров в год каждая, вместо ранее запланированного четырехниточного газопровода мощностью более 60 млрд кубометров в год..

1я нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 г.

2я нитка строится для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, но Европа пока так и не дала принятия газа по этой нитке, и Газпром строит ее на свой страх и риск.

Морской участок МГП Турецкий поток протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. 

Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Фото с сайта Neftegaz.Ru



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