Россия продолжит сотрудничество с Ираном даже в случае введения новых санкций, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Александр Новак отметил, что Москва и Тегеран являются давними экономическими партнерами, которым необходимо продолжать взаимодействие, сообщает ТАСС.

"Если будут введены новые санкции, мы продолжим взаимодействие", - сообщил он в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Ираном, он наш давний экономический партнер. Конечно, нужно находить дальше формы взаимодействия, чтобы реализовывать совместные проекты", - добавил Новак.

Как сообщалось, США могут ввести против России санкции за поддержку правительства Асада. Санкции будут распромтранены на физических лиц и субъектов, поддерживающих правительство Асада и его военные усилия, что по определению включает такие страны, как Россия и Иран.