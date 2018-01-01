Россия продолжит сотрудничество с Ираном даже при новых санкциях
|11:45 03.10.2018
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|Россия
Россия продолжит сотрудничество с Ираном даже в случае введения новых санкций, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Александр Новак отметил, что Москва и Тегеран являются давними экономическими партнерами, которым необходимо продолжать взаимодействие, сообщает ТАСС.
"Если будут введены новые санкции, мы продолжим взаимодействие", - сообщил он в кулуарах Российской энергетической недели.
"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Ираном, он наш давний экономический партнер. Конечно, нужно находить дальше формы взаимодействия, чтобы реализовывать совместные проекты", - добавил Новак.
Как сообщалось, США могут ввести против России санкции за поддержку правительства Асада. Санкции будут распромтранены на физических лиц и субъектов, поддерживающих правительство Асада и его военные усилия, что по определению включает такие страны, как Россия и Иран.
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