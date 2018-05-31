Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам

11:20 03.10.2018 0 комментариев Молдова

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев и начальник управления в консульских делах Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Серджиу Одайник обсудили возможность заключения соглашения о пересечении гражданами Украины и Молдовы совместной границы по ID-картам.

Как сообщается на странице департамента консульской службы в соцсети Facebook, двусторонние консультации по консульско-правовым вопросам на уровне руководителей консульских служб Украины и Молдовы состоялись 2 октября в Кишиневе, передает point.md

"Во время переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов консульского характера в контексте защиты прав и интересов граждан обеих стран… Стороны также обсудили возможность заключения соглашения о пересечении украинско-молдавской государственной границы гражданами обеих стран на основе ID-карт и вопроса противодействия торговле людьми, в том числе несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 сентября правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках по ID-картам. Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.



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