Оккупанты уверяют, что участники СЭЗ за восемь месяцев перечислили в бюджет Крыма более 6 млрд рублей

11:00 03.10.2018 0 комментариев Крым

Поступления в бюджет оккупированного Россией Крыма от участников СЭЗ за восемь месяцев текущего года превысили 6,3 млрд рублей.

Об этомзаявила глава Минфина оккупированного Крыма Ирина Кивикопо, сообщает Крыминформ.

«За восемь месяцев текущего года поступления в консолидированный бюджет Крыма от 1 230 юридических лиц, которые зарегистрированы в едином реестре участников СЭЗ по состоянию на 1 июля 2018 года, составили более 6,3 млрд руб. При этом поступления налога на прибыль по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличились на 116,8 млн рублей, или на 10,3%, налога на доходы физических лиц – на 449 млн рублей, или на 18,7 %», – привела данные глава минфина окккупированного Крыма.

По словам Кивико, рисков инфляции на аннексированном Россией полуострове нет.

«В республике ситуация стабильная, значительных инфляционных рисков на сегодняшний день в регионе нет», – подытожила министр.

Как сообщалось, законопроект, предполагающий  в оккупированном Россией Крыму создание трастов с целью обеспечения анонимности инвесторов, проходит согласования на уровне федеральных министерств. 

 



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