На прилавках оккупированного Симферополя обнаружили продукцию липецкой фабрики "Roshen" / Видео

10:35 03.10.2018 0 комментариев Крым

На магазинных полках захваченного агрессором города Симферополь можно купить сладости производства фабрики, которая якобы не работает с 2017 года.

В оккупированном Крыму, на магазинных полках Симферополя, местные жители обнаружили продукцию липецкой фабрики компании "Roshen"; фабрика находится на территории России и принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, сообщает ZN.UA

На обертках приобретенных еще 20 сентября в Симферополе конфет золотыми буквами написано "Произведено в Липецкой области, Россия". Местные жители подтвердили, что сладости появились в продаже недавно.

При этом президент Порошенко неоднократно уверял, что фабрика компании "Roshen" в российском Липецке не работает, а продукция "Roshen" в магазинах оккупированных территорий и России не реализуется. Проверить, так ли это, у журналистов не получилось - на саму фабрику они не смогли даже дозвониться, а в "Roshen" заверили, что фабрика действительно не работает с весны 2017 года.

В начале апреля 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами. 

В частности, в материалах ICIJ, говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

Видео ТСН.



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