Фуры пошли по мосту – а цены в магазинах Крыма не упали. И не упадут, уверены участники рынка

10:10 03.10.2018 0 комментариев Крым

Запуск фур по Керченском мосту не сделает товары в магазинах аннексированного полуострова дешевле. Более того - российская продукция не подешевеет здесь даже после открытия железнодорожной части моста.

В плюсе останутся только компании из РФ, говорят перевозчики, пишут Новости Крыма.

Дороговизну продуктов в Крыму оккупанты списывали на стоимость паромной переправы.

«Открытие грузового сообщения по Керченскому мосту, а потом и железнодорожной ветки позволят увеличить завоз продукции на полуостров, повысить уровень конкуренции, — заявлял Сергей Аксенов. - Уверен, что цены будут стабилизированы».

Глава ФАС Игорь Артемьев прогнозировал, что по мосту массово поедут предприниматели из других регионов и антимонопольщики останутся на аннексированном полуострове без работы: «Цены невозможно будет удержать, мы там не нужны будем в принципе», - говорил он.

Но вот фуры пошли по мосту – а цены в магазинах оккупированного Крыма не упали. И не упадут, уверены участники рынка. Единственное, что изменится - "властям" теперь будет сложнее объяснять их рост, иронизирует у себя в Facebook председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов оккупированного Крыма Анатолий Цуркин.

«Их доставка в Крым без переправы действительно станет дешевле на 10-15%, — объясняет парадокс Цуркин. — Но 95% отправителей товара в наши торговые сети находятся на материке. Дисконт от моста получат они, и делиться им с крымчанами вряд ли станут. А вот доставка грузов из Крыма может подорожать».

По словам бывшего министра транспорта оккупированного Крыма, связано это с ее заниженной стоимостью сегодня.

На соседней Кубани много производств, есть крупнейший порт, спрос на услуги перевозчиков там высок, владельцы фур могут задирать цены. А в Крыму мало что производят: 70% грузопотока это ввоз и лишь 20-30% - вывоз. Опорожненных фур с материка здесь много и их услуги так дешевы, что им выгоднее вернуться пустыми, чем стоять и грузиться за копейки. Раньше они все равно грузились, чтобы хоть как-то «отбить» переправу. Теперь демпинговать незачем.

«Фура зарабатывает, пока едет. Никто не будет терять 3-4 драгоценных дня на погрузке в Крыму ради 20 тысяч: проще быстро вернуться порожняком в Краснодар, загрузиться там на 50 тысяч и поехать, например, в Москву», — поясняет Анатолий Цуркин.

Теперь, по прогнозу эксперта, стоимость автомобильных грузоперевозок из оккупированного Крыма сравняется со средними по России и вырастет на 20%.

А тем временем оккупанты питают надежды населения скорым запуском железной дороги через мост.

«Глобальные изменения в ценовой политике произойдут после открытия железнодорожной части Крымского моста, — цитирует РИА «Новости» слова Сергея Аксенова. — Железная дорога самый дешевый вид транспорта, который обеспечит быструю доставку грузов по нормальной цене. Думаю, что падение цен будет, но пока крупные игроки рынка не зашли в Крым».

Но глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов уверен: снизить цены не поможет и это.

«Железная дорога не так уж и дешева, как многие думают, - поясняет Цуркин. - Год-два назад Минтранс РФ, чтобы поднять продажи новых вагонов, ввел настолько высокий сбор за продление эксплуатации старых, что владельцам стало дешевле продать их на металлолом. В итоге по всей России порезали 200-300 тысяч вагонов, их стало не хватать, цена железнодорожных грузоперевозок выросла».

Кроме того, обращает внимание эксперт, железная дорога есть не везде.

«Клиенту надо доставить груз до станции, погрузить его в вагон, он должен приехать в Симферополь, здесь нужно нанять рабочих, перенести груз в машину и отвезти его, скажем, в Красногвардейский район. Проще нанять машину и не мучиться», - говорит бывший министр транспорта.

Поэтому и в 2019 году, когда по мосту пойдут поезда, цены на материковые товары в Крыму в лучшем случае не изменятся.

«Тем более, что вагонами у нас продукты давно уже никто не возит, — напоминает Анатолий Цуркин. — Подешеветь может уголь и жидкое топливо, но цены в магазинах принципиально не изменятся. А если и упадут рубля на три, вы этого даже не почувствуете».

Напомним: Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд.



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