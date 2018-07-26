У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
|09:47 03.10.2018
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|Греция
У берегов Западной Греции перехватили судно под украинским флагом, перевозившее 65 нелегальных мигрантов.
Как сообщает издание ekathimerini.com, судно с 65-ю мигрантами на борту было перехвачено утром во вторник, 2 октября, патрульным катером у западногрецкого региона Като Василикис, передает УНИАН.
Отмечается, что трое иностранцев 32, 30 и 37 лет были арестованы по обвинению в контрабанде. Также задержаны двое других подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин, которые были водителями грузовика, что ждал прибытия мигрантов на берегу.
Напомним: В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции.
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