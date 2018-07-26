У берегов Западной Греции перехватили судно под украинским флагом, перевозившее 65 нелегальных мигрантов.

Как сообщает издание ekathimerini.com, судно с 65-ю мигрантами на борту было перехвачено утром во вторник, 2 октября, патрульным катером у западногрецкого региона Като Василикис, передает УНИАН.

Отмечается, что трое иностранцев 32, 30 и 37 лет были арестованы по обвинению в контрабанде. Также задержаны двое других подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин, которые были водителями грузовика, что ждал прибытия мигрантов на берегу.



Напомним: В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции.